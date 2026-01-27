Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα και ακόμη δύο στελέχη μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα

Συνελήφθησαν ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας - Όλοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες - Την Τετάρτη (28/1) θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα - Συνεργαζόμαστε πλήρως με τις Αρχές, λέει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία