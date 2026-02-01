Η Γαύδος παραμένει αποκλεισμένη για 16η ημέρα
Η συνεχιζόμενη κακοκαιρία κρατά «κομμένο» το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, με φόβους για ελλείψεις σε βασικά αγαθά και καθυστερήσεις στην αποκατάσταση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης
Σε κατάσταση παρατεταμένου αποκλεισμού παραμένει για 16η συνεχόμενη ημέρα η Γαύδος, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή δεν επιτρέπουν την επανεκκίνηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Κρήτη, προκαλώντας αυξανόμενη ανησυχία στους λιγοστούς μόνιμους κατοίκους του νησιού.
Οι θυελλώδεις άνεμοι, οι ισχυρές βροχοπτώσεις και ο έντονος κυματισμός συνεχίζουν να καθιστούν απαγορευτική τη θαλάσσια μετακίνηση προς και από το νησί. Το λιμάνι παραμένει ουσιαστικά ανενεργό, ενώ τα δρομολόγια έχουν ανασταλεί επανειλημμένα, καθώς οι συνθήκες δεν επιτρέπουν ασφαλή προσέγγιση πλοίων.
Η παρατεταμένη απομόνωση έχει αρχίσει να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων, οι οποίοι εκφράζουν φόβους για ελλείψεις σε τρόφιμα, καύσιμα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Παράλληλα, δυσκολίες καταγράφονται και στην πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, με το νησί να βασίζεται σε περιορισμένες τοπικές δυνατότητες.
Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την Περιφέρεια και τα αρμόδια υπουργεία, αναζητώντας λύσεις για την άμεση αποστολή προμηθειών μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.
Την ίδια στιγμή, εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια για την υποστήριξη του νησιού σε περίπτωση που η κακοκαιρία συνεχιστεί, με τους κατοίκους να ζητούν καλύτερο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον. Όπως επισημαίνουν, η Γαύδος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της μικρής κλίμακας υποδομών, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε παρατεταμένες περιόδους κακοκαιρίας.
Παρά τις δυσκολίες, στο νησί επικρατεί ψυχραιμία, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για «δοκιμασία αντοχών», εκφράζοντας ωστόσο την ελπίδα ότι η βελτίωση του καιρού θα επιτρέψει σύντομα την αποκατάσταση της επικοινωνίας και την επιστροφή στην κανονικότητα.
