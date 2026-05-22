Η μυστηριώδης οσμή στην Αττική δεν προήλθε από τη θάλασσα λέει το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
«Η προέλευση της οσμής ήταν από ανθρωπογενή πηγή» τονίζει ο διευθυντής Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ, Δημήτρης Σακελλαρίου
Η έντονη οσμή που κάλυψε την Τρίτη (19/05) πολλές περιοχές της Αττικής στα νότια προάστια δεν προήλθε από τη θάλασσα τονίζει το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Σε μελέτη που δημοσίευσε το ΕΛΚΕΘΕ αποκλείει το ενδεχόμενο η ασυνήθιστη οσμή που κάλυψε τα πάντα για πολλές ώρες και προκάλεσε συναγερμό σε κρατικές υπηρεσίες, τεχνικούς φορείς και μηχανισμούς πολιτικής προστασίας, να συνδέεται με φυσικές διεργασίες στον Σαρωνικό Κόλπο.
Το ΕΛΚΕΘΕ, μετά τις αναφορές πολιτών για την έντονη δυσάρεστη οσμή, κυρίως κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, παρέθεσε τα επιστημονικά στοιχεία που αφορούν στη θαλάσσια διάσταση του φαινομένου και τεκμηριώνουν πως δεν προήλθε από τη θάλασσα.
Τα στοιχεία που παρέθεσε το ΕΛΚΕΘΕΣύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ, τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν:
• Οι μακροχρόνιες μετρήσεις και οι σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις δεν υποδεικνύουν την ύπαρξη εκτεταμένων ανοξικών λεκανών στον Εσωτερικό Σαρωνικό Κόλπο
• Δεν έχουν καταγραφεί, στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων παρακολούθησης, συγκεντρώσεις υδρόθειου στον πυθμένα που να δικαιολογούν εκτεταμένη δυσοσμία στην ευρύτερη περιοχή
• Δεν υπάρχουν ενδείξεις μαζικής έξαρσης φυτοπλαγκτονικών πληθυσμών ή εκτεταμένων διεργασιών αποσύνθεσης που θα μπορούσαν να συνδεθούν με έντονη παραγωγή δύσοσμων αερίων.
• Δεν τεκμηριώνεται από τα διαθέσιμα ωκεανογραφικά και μετεωρολογικά δεδομένα φαινόμενο ανάβλυσης (upwelling) που θα μετέφερε μεγάλες ποσότητες ανοξικών θαλάσσιων υδάτινων μαζών προς την επιφάνεια.
• Κατά την αποστολή του «ΑΙΓΑΙΟ» στις 19 Μαΐου 2026 δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος
Σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το ζήτημα είναι υπό παρακολούθηση και αναλύονται τα διαθέσιμα δεδομένα και όλες οι πιθανές παράμετροι που σχετίζονται με το συμβάν ενώ την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί νέα στοχευμένη αποστολή δειγματοληψίας στον Εσωτερικό Σαρωνικό Κόλπο και στον Κόλπο της Ελευσίνας.
Η ανάρτηση του διευθυντή Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕΜετά τη δημοσιοποίηση της έρευνας του ΕΛΚΕΘΕ, ο διευθυντής Ερευνών Δημήτρης Σακελλαρίου προχώρησε σε ανάρτηση με την οποία έδωσε ένα πιο σαφές στίγμα για την προέλευση της δυσάρεστης οσμής σημειώνοντας πως: «Η οσμή δεν προέρχεται από οποιαδήποτε φυσική ωκεανογραφική διεργασία στην Σαρωνικό Κόλπο. Με άλλα λόγια: η προέλευση της οσμής ήταν από ανθρωπογενή πηγή!!!».
