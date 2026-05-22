Βίντεο: Τα δύο αγοράκια παίζουν μέσα σε αυτοκίνητο πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος στην Πορτογαλία

Εντοπίστηκαν την Τρίτη

Για «να διώξουν τον διάβολο»

Η μητέρα της Γαλλίδας και γιαγιά των αγοριών ανέφερε την εξαφάνιση των παιδιών στην αστυνομία, λέγοντάς τους ότι είχαν απαχθεί από τη μητέρα τους. Ο βιολογικός πατέρας των αγοριών, ο οποίος είναι χωρισμένος από τη μητέρα τους, υπέβαλε επίσης αναφορά για απαγωγή παιδιών στην αστυνομία.Μετά την άφιξή τους στην Πορτογαλία η οικογένεια ταξίδεψε πάνω από 310 μίλια, πηγαίνοντας πρώτα στην περιοχή Μιράντα ντο Κόρβο πριν κατευθυνθεί πιο νότια προς το Αλκάθερ ντο Σαλ.Το ζευγάρι και τα παιδιά τους έμειναν σε ένα ξενοδοχείο στην πόλη, που βρίσκεται περίπου 12 μίλια από το σημείο όπου βρέθηκαν.Την Τρίτη, τα μικρά αγόρια εντοπίστηκαν από ένα ζευγάρι ντόπιων. «Έκλαιγαν, ήταν τρομοκρατημένα. Έκλαιγαν και φώναζαν τον πατέρα τους» είπαν οι άνθρωποι που βρήκαν τα παιδιά, προσθέτοντας πως και τα δύο ήταν καλυμμένα με χώμα και έφεραν μώλωπες, ενώ το ένα είχε τραυματίσει το γόνατό του. Κανένα από τα αγόρια δεν είχε πάνω του έγγραφα ταυτότητας.Οι ντόπιοι πήραν τα μικρά παιδιά στο σπίτι τους και κάλεσαν την αστυνομία, η οποία έφτασε γρήγορα και τα μετέφερε στο Νοσοκομείο του Σετούμπαλ για πλήρη ιατρική εξέταση. Εκεί, διαπιστώθηκε ότι ήταν απολύτως υγιή.Μετά την ανάκριση που έγινε, οι αστυνομικοί κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι τα αγόρια προέρχονταν στην πραγματικότητα από τη Γαλλία. Τα αγόρια δήλωσαν στις αρχές ότι οι γονείς τους είχαν πει ότι θα έπαιζαν ένα παιχνίδι για ναΤο ζευγάρι τους είχε δέσει τα μάτια και τα είχε πάει σε μια δασώδη περιοχή, πριν τους πει ότι θα μπορούσαν να βγάλουν τα μαντίλια από τα μάτια τους μόνο όταν έβρισκαν ένα μαχαίρι που το ζευγάρι είχε θάψει στο έδαφος.Τα αγόρια έσκαβαν στο χώμα για αρκετά λεπτά πριν ο μεγαλύτερος βγάλει τις μάσκες τους. Προς μεγάλη τους έκπληξη, τα αγόρια συνειδητοποίησαν ότι ήταν ολομόναχα. Πιστεύοντας ακόμα ότι έπαιζαν ένα παιχνίδι, τα αγόρια περιπλανήθηκαν στην περιοχή για αρκετές ώρες σε ένα μέρος της Πορτογαλίας όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 30°C.Την Πέμπτη, η πορτογαλική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν 55χρονο άνδρα και μια 41χρονη γυναίκα «που συνδέονται με το περιστατικό που αφορά δύο ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν μόνα τους κοντά σε δημόσιο δρόμο στο Αλκαθέρ ντο Σαλ.Τα αγόρια έχουν ήδη σταλεί σε ανάδοχη οικογένεια, αφού πληροφορίες που ζητήθηκαν από τη γαλλική πρεσβεία στην Πορτογαλία αποκάλυψαν ότι δεν είχαν συγγενείς εξ αίματος στη χώρα.Οι γαλλικές αρχές είναι πλέον έτοιμες να διεκπεραιώσουν την επιστροφή των αγοριών στη χώρα καταγωγής τους.Η γαλλική αστυνομία έχει ήδη ενημερωθεί για τον πατριό, ο οποίος πιστεύεται ότι πάσχει από ψυχιατρική διαταραχή.Οι ειδικοί φοβούνται ότι τα παιδιά ενδέχεται να υποστούν μακροχρόνια ψυχολογική βλάβη ως αποτέλεσμα της εγκατάλειψής τους.