40χρονη στη Θεσσαλονίκη τραυματίστηκε όταν έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα: «Νομίζω ότι ζω από θαύμα»
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ατύχημα Πινακίδα Γυναίκα

40χρονη στη Θεσσαλονίκη τραυματίστηκε όταν έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα: «Νομίζω ότι ζω από θαύμα»

Η πινακίδα με έκοψε πίσω στο κεφάλι, έκανα ράμματα, έπεσα κάτω και τραντάχτηκα, πονούσε όλο μου το σώμα, δήλωσε η γυναίκα - Μήνυση κατά αγνώστων από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

40χρονη στη Θεσσαλονίκη τραυματίστηκε όταν έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα: «Νομίζω ότι ζω από θαύμα»
6 ΣΧΟΛΙΑ
Μήνυση κατά αγνώστων υπέβαλε ο δήμος Θεσσαλονίκης μετά την πτώση πινακίδας που υποδεικνύει τον ποδηλατόδρομο, έξω από το κτήριο της ΧΑΝΘ, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του parallaximag.gr, μερικές ώρες πριν το περιστατικό ΙΧ φέρεται ανέβηκε παράνομα στο πεζοδρόμιο και χτύπησε την ταμπέλα με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά και τελικά να πέσει στο κεφάλι μιας γυναίκας το πρωί της Πέμπτης (21/5).

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να τις παραχθούν οι πρώτες βοήθειες αλλά και να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.

«Η πινακίδα με έκοψε πίσω στο κεφάλι, έκανα ράμματα. Έπεσα κάτω και τραντάχτηκα, πονούσε όλο μου το σώμα αλλά ευτυχώς οι ακτινογραφίες δεν έδειξαν κάτι. Μέσα στην ατυχία μου είμαι τυχερή γιατί δεν έγινε κάτι χειρότερο» είπε η 40χρονη μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Νομίζω ότι ζω από θαύμα. Σκεφτείτε στη θέση μου να ήταν ένα παιδάκι» κατέληξε.


Στο σημείο έχει ήδη αντικατασταθεί η πινακίδα.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης