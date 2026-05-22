40χρονη στη Θεσσαλονίκη τραυματίστηκε όταν έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα: «Νομίζω ότι ζω από θαύμα»
Η πινακίδα με έκοψε πίσω στο κεφάλι, έκανα ράμματα, έπεσα κάτω και τραντάχτηκα, πονούσε όλο μου το σώμα, δήλωσε η γυναίκα - Μήνυση κατά αγνώστων από τον Δήμο Θεσσαλονίκης
Μήνυση κατά αγνώστων υπέβαλε ο δήμος Θεσσαλονίκης μετά την πτώση πινακίδας που υποδεικνύει τον ποδηλατόδρομο, έξω από το κτήριο της ΧΑΝΘ, στο κέντρο της πόλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του parallaximag.gr, μερικές ώρες πριν το περιστατικό ΙΧ φέρεται ανέβηκε παράνομα στο πεζοδρόμιο και χτύπησε την ταμπέλα με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά και τελικά να πέσει στο κεφάλι μιας γυναίκας το πρωί της Πέμπτης (21/5).
Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να τις παραχθούν οι πρώτες βοήθειες αλλά και να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.
«Η πινακίδα με έκοψε πίσω στο κεφάλι, έκανα ράμματα. Έπεσα κάτω και τραντάχτηκα, πονούσε όλο μου το σώμα αλλά ευτυχώς οι ακτινογραφίες δεν έδειξαν κάτι. Μέσα στην ατυχία μου είμαι τυχερή γιατί δεν έγινε κάτι χειρότερο» είπε η 40χρονη μιλώντας στην ΕΡΤ.
«Νομίζω ότι ζω από θαύμα. Σκεφτείτε στη θέση μου να ήταν ένα παιδάκι» κατέληξε.
Στο σημείο έχει ήδη αντικατασταθεί η πινακίδα.
