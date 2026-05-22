Καταγγελίες από τη Φενέρ μετά το «μπάχαλο» με τα εισιτήρια: Απίστευτα ερασιτεχνική και αποτυχημένη διοργάνωση
Ο υπεύθυνος της ομάδας μπάσκετ της Φενέρ, Τζεμ Τσιριτσί, μιλώντας στο SS Sport, το κανάλι που μεταδίδει τους αγώνες στην Τουρκία έκανε σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες διεξαγωγής του Final 4
Το απίστευτο μπάχαλο που προέκυψε με τα εισιτήρια (και) των οπαδών της Φενερμπαχτσέ, αλλά και το γεγονός ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού (όπως αναμενόταν καθώς οι αγώνες γίνονται επί ελληνικού εδάφους) ήταν πολλοί περισσότεροι, προκάλεσαν την αντίδραση της Τουρκικής ομάδας με τον επικεφαλής του τμήματος μπάσκετ Τζεμ Τσιριτσί να ξεσπά κατά πάντων.
Μιλώντας στο pregame του «S Sport», το τηλεοπτικό δίκτυο που μεταδίδει τους αγώνες στην Τουρκία ο Τσιρίτσι, κατήγγειλει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται το Final 4 στην Αθήνα κάνοντας για την «πιο ντροπιαστική διοργάνωση που έχει δει τα τελευταία χρόνια»..
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
«Δυστυχώς η πιο ντροπιαστική διοργάνωση Final Four της Euroleague που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Ήρθαμε την Τετάρτη. Επικοινωνούμε μέρες ολόκληρες με τις αρχές για τα εισιτήρια, αλλά δεν παίρνουμε καμία απάντηση. Ακόμα και στην οικογενειακή κερκίδα μας υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού. Έξω υπάρχουν χιλιάδες δικοί μας οπαδοί. Έχουν χάσει τον έλεγχο. Δεν προχωράνε ούτε βήμα. Σιγά-σιγά, έστω και αργά, καταφέρνουμε να βάζουμε μέσα τους οπαδούς μας».
🗣️🟡🔵 Cem Ciritci: "Son yıllarda görmüş olduğum en rezil Final Four organizasyonu.— Hızlı Hücum (@hizlihucum) May 22, 2026
Burası bizim aile tribünümüz, oraya bile Olympiakosluları sokmuşlar. Dışarıda taraftarımız bekliyor. İnanılmaz bir kopukluk var.
İnanılmaz kötü bir organizasyon." https://t.co/K3nmIk8doH pic.twitter.com/WvSTcJ4whl
