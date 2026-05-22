Καταγγελίες από τη Φενέρ μετά το «μπάχαλο» με τα εισιτήρια: Απίστευτα ερασιτεχνική και αποτυχημένη διοργάνωση
SPORTS
Φενερμπαχτσέ Euroleague Final 4 Athens 2026 Ολυμπιακός

Καταγγελίες από τη Φενέρ μετά το «μπάχαλο» με τα εισιτήρια: Απίστευτα ερασιτεχνική και αποτυχημένη διοργάνωση

Ο υπεύθυνος της ομάδας μπάσκετ της Φενέρ, Τζεμ Τσιριτσί, μιλώντας στο SS Sport, το κανάλι που μεταδίδει τους αγώνες στην Τουρκία έκανε σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες διεξαγωγής του Final 4

Καταγγελίες από τη Φενέρ μετά το «μπάχαλο» με τα εισιτήρια: Απίστευτα ερασιτεχνική και αποτυχημένη διοργάνωση
9 ΣΧΟΛΙΑ
Το απίστευτο μπάχαλο που προέκυψε με τα εισιτήρια (και) των οπαδών της Φενερμπαχτσέ, αλλά και το γεγονός ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού (όπως αναμενόταν καθώς οι αγώνες γίνονται επί ελληνικού εδάφους) ήταν πολλοί περισσότεροι, προκάλεσαν την αντίδραση της Τουρκικής ομάδας με τον επικεφαλής του τμήματος μπάσκετ Τζεμ Τσιριτσί να ξεσπά κατά πάντων.

Μιλώντας στο pregame του «S Sport», το τηλεοπτικό δίκτυο που μεταδίδει τους αγώνες στην Τουρκία ο Τσιρίτσι, κατήγγειλει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται το Final 4 στην Αθήνα κάνοντας για την «πιο ντροπιαστική διοργάνωση που έχει δει τα τελευταία χρόνια»..

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:


«Δυστυχώς η πιο ντροπιαστική διοργάνωση Final Four της Euroleague που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Ήρθαμε την Τετάρτη. Επικοινωνούμε μέρες ολόκληρες με τις αρχές για τα εισιτήρια, αλλά δεν παίρνουμε καμία απάντηση. Ακόμα και στην οικογενειακή κερκίδα μας υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού. Έξω υπάρχουν χιλιάδες δικοί μας οπαδοί. Έχουν χάσει τον έλεγχο. Δεν προχωράνε ούτε βήμα. Σιγά-σιγά, έστω και αργά, καταφέρνουμε να βάζουμε μέσα τους οπαδούς μας».
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης