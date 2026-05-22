Ινδία και Κύπρος ανεβάζουν επίπεδο τις σχέσεις τους

Ο Χριστοδουλίδης συνάντησε τον πρωθυπουργό της Ινδίας και κατέληξαν σε Κοινή Διακήρυξη 56 σημείων, σε 11 παραδοτέα, σε πέντε Μνημόνια Συνεργασίας και σε μία Τεχνική Διευθέτηση με επίκεντρο τη διπλωματία





Η συνάντηση οδήγησε σε Κοινή Διακήρυξη 56 σημείων, σε 11 παραδοτέα, σε πέντε Μνημόνια Συνεργασίας και σε μία Τεχνική Διευθέτηση, με επίκεντρο τη



Στρατηγική εταιρική σχέση Στην Κοινή Διακήρυξη, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην αναβάθμιση της διμερούς Ολοκληρωμένης Εταιρικής Σχέσης σε Στρατηγική Εταιρική Σχέση. Η διατύπωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται μετά την επίσκεψη του Ναρέντρα Μόντι στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2025, η οποία είχε θέσει το πολιτικό πλαίσιο για στενότερη συνεργασία.



Λευκωσία και Νέο Δελχί επιβεβαίωσαν ότι η σχέση τους βασίζεται σε κοινές δημοκρατικές αξίες, στο κράτος δικαίου και στον αμοιβαίο σεβασμό, ενώ συμφώνησαν να τιμήσουν το 2027 την 65η επέτειο από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.



Στο πολιτικό επίπεδο, η Κύπρος εξασφάλισε εκ νέου σαφή ινδική στήριξη στο Κυπριακό. Η Ινδία επανέλαβε τη στήριξή της στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και στην ανάγκη λύσης στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.



Άμυνα, ασφάλεια και τρομοκρατία Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην ασφάλεια και στην άμυνα. Οι δύο κυβερνήσεις συμφώνησαν σε Οδικό Χάρτη 2026-2031 για την αμυντική συνεργασία, ενώ υπεγράφη Τεχνική Διευθέτηση για τη σύσταση επίσημου μηχανισμού συντονισμού και συνεργασίας σε θέματα Έρευνας και Διάσωσης.



Παράλληλα, τα Υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών υπέγραψαν Μνημόνιο για τη σύσταση Κοινής Ομάδας Εργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και Μνημόνιο για τη διπλωματική εκπαίδευση μέσω των διπλωματικών ακαδημιών Κύπρου και Ινδίας.



Στην Κοινή Διακήρυξη, Χριστοδουλίδης και Μόντι καταδίκασαν την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της, περιλαμβανομένης της διασυνοριακής τρομοκρατίας, με την Κύπρο να εκφράζει αλληλεγγύη προς την Ινδία μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν το 2025.





Delighted and honoured to arrive in New Delhi for the second part of my State Visit to India.



Together we paved a path. With strategic vision, for an evolving partnership that delivers for Cyprus and India.



From security and defence to technology, innovation, maritime… pic.twitter.com/S8x4Gx0Zr4 — NikosChristodoulides (@Christodulides) May 21, 2026

Από την τεχνολογία στον πολιτισμό Στα μνημόνια που υπεγράφησαν περιλαμβάνεται συνεργασία του κυπριακού Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Ασφάλειας με το Υπουργείο Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Πληροφοριών της Ινδίας για την καινοτομία και την τεχνολογία.

Υπεγράφη επίσης Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανώτερη εκπαίδευση και την έρευνα, καθώς και Μνημόνιο Πολιτιστικής Συνεργασίας με ισχύ για την περίοδο 2026-2030.



Στο ίδιο πλαίσιο, ανακοινώθηκε η εγκαθίδρυση Διαλόγου για την Κυβερνοασφάλεια και Προξενικού Διαλόγου μεταξύ των δύο κρατών. Η Κύπρος θα ενταχθεί επίσης στην Πρωτοβουλία για τους Ωκεανούς του Ινδο-Ειρηνικού, ενώ εξέφρασε ενδιαφέρον για συμμετοχή στη Συμμαχία για Υποδομές Ανθεκτικές σε Καταστροφές.



Η Κύπρος ως πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη Η ευρωπαϊκή διάσταση της επίσκεψης ήταν εμφανής. Με την Κύπρο να προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Λευκωσία επιχειρεί να εμφανιστεί ως αξιόπιστος ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης.

Στην Κοινή Διακήρυξη γίνεται ειδική αναφορά στις σχέσεις Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Ινδίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Κοινή Συνολική Στρατηγική Ατζέντα Ινδίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030.



Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, γνωστό ως IMEC, τον οποίο οι δύο πλευρές περιγράφουν ως κρίσιμο εργαλείο για το εμπόριο, τη συνδεσιμότητα και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.



Εμπόριο, τουρισμός και κοινωνική ασφάλιση Στο οικονομικό σκέλος, η Κοινή Διακήρυξη συνδέει τη νέα φάση των σχέσεων με το Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου-Ινδίας στο Μουμπάι, αναδεικνύοντας την Κύπρο ως πύλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να αρχίσουν το συντομότερο δυνατόν διαπραγματεύσεις για Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ αναγνώρισαν τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του τουρισμού και προς τις δύο κατευθύνσεις.



Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε ήδη ανακοινώσει από το Μουμπάι την ίδρυση Κυπριακού Εμπορικού Κέντρου στην ινδική μητρόπολη, κίνηση που εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια να αποκτήσει η Κύπρος πιο σταθερή οικονομική παρουσία στην ινδική αγορά.



Τα επιπλέον παραδοτέα Πέραν των μνημονίων, ανακοινώθηκε ότι η Ινδία θα δωρίσει στην Κυπριακή Δημοκρατία σύστημα ιατρικού εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Bharat Health Initiative for Sahyog Hita & Maitri.



Οι δύο χώρες συμφώνησαν επίσης να ορίσουν την 18η Μαΐου 2026 ως πρώτη Ημέρα Διαστήματος Ινδίας-Κύπρου, ενώ η Λευκωσία εξέφρασε ετοιμότητα να ενισχύσει τη συνεργασία της με τη Διεθνή Συμμαχία Ηλιακής Ενέργειας, ειδικά για τη δημιουργία Κέντρου Εφαρμογών Τεχνολογίας Ηλιακής Ενέργειας.



Συμφωνήθηκε ακόμη η ένταξη της Κύπρου στην Πρωτοβουλία Παγκόσμιας Συμμαχίας Καινοτομίας της κυβέρνησης της Καρνατάκα.



Το μήνυμα της επίσκεψης Η επίσκεψη Χριστοδουλίδη στην Ινδία επιχειρεί να δώσει περιεχόμενο στη σχέση των δύο χωρών πέρα από τις παραδοσιακές διατυπώσεις φιλίας και αλληλοϋποστήριξης. Για την Κύπρο, η Ινδία αποτελεί μεγάλη διεθνή δύναμη με ειδικό βάρος στα Ηνωμένα Έθνη, στην παγκόσμια οικονομία, στην τεχνολογία και στον Ινδο-Ειρηνικό.



Για την Ινδία, η Κύπρος προσφέρει πρόσβαση σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με γεωγραφική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο και πολιτική χρησιμότητα στους διαδρόμους που συνδέουν Ασία, Μέση Ανατολή και Ευρώπη.



Το κρίσιμο πλέον δεν είναι η διατύπωση των κοινών ανακοινώσεων, αλλά η εφαρμογή τους. Τα 11 παραδοτέα και τα 5+1 μνημόνια δημιουργούν πλαίσιο. Η αξία τους θα κριθεί από το αν θα μετατραπούν σε πραγματική συνεργασία και όχι σε ένα ακόμη ωραίο αρχείο στα συρτάρια της διπλωματίας, όπου η ανθρωπότητα συχνά θάβει τις καλές της προθέσεις με αξιοσημείωτη γραφειοκρατική επιμέλεια.