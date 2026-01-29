H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Σαρώνει την Εύβοια η κακοκαιρία, σοβαρές ζημιές στο Αλιβέρι
Οι δυνατοί άνεμοι ξήλωσαν στέγαστρα σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων
Ισχυρή κακοκαιρία έπληξε το μεσημέρι της Πέμπτης το Αλιβέρι Ευβοίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην περιοχή. Το έντονο μπουρίνι σε συνδυασμό με σφοδρή χαλαζόπτωση είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες υλικές ζημιές και αναστάτωση στους κατοίκους.
Οι δυνατοί άνεμοι ξήλωσαν στέγαστρα σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων μεγάλου σούπερ μάρκετ στην περιοχή, προκαλώντας ζημιές σε εγκαταστάσεις και οχήματα. Η ένταση των φαινομένων ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με το χαλάζι να πέφτει για αρκετή ώρα.
Όπως αναφέρει το evima.gr μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, γεγονός που αποτρέπει τα χειρότερα, ωστόσο οι ζημιές χαρακτηρίζονται εκτεταμένες και απαιτείται άμεση αποκατάσταση. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν νέα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν.
Στο σημείο βρέθηκαν και οι εθελοντές της ομάδας διάσωσης Εύβοιας SAR 312, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια εάν χρειαστεί, όπως συμβαίνει σε κάθε έκτακτη κατάσταση στην περιοχή.
