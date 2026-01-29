Σαρώνει την Εύβοια η κακοκαιρία, σοβαρές ζημιές στο Αλιβέρι
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια Κακοκαιρία Ζημιές

Σαρώνει την Εύβοια η κακοκαιρία, σοβαρές ζημιές στο Αλιβέρι

Οι δυνατοί άνεμοι ξήλωσαν στέγαστρα σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων

Σαρώνει την Εύβοια η κακοκαιρία, σοβαρές ζημιές στο Αλιβέρι
Ισχυρή κακοκαιρία έπληξε το μεσημέρι της Πέμπτης το Αλιβέρι Ευβοίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην περιοχή. Το έντονο μπουρίνι σε συνδυασμό με σφοδρή χαλαζόπτωση είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες υλικές ζημιές και αναστάτωση στους κατοίκους.

Οι δυνατοί άνεμοι ξήλωσαν στέγαστρα σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων μεγάλου σούπερ μάρκετ στην περιοχή, προκαλώντας ζημιές σε εγκαταστάσεις και οχήματα. Η ένταση των φαινομένων ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με το χαλάζι να πέφτει για αρκετή ώρα.

Όπως αναφέρει το evima.gr μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, γεγονός που αποτρέπει τα χειρότερα, ωστόσο οι ζημιές χαρακτηρίζονται εκτεταμένες και απαιτείται άμεση αποκατάσταση. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν νέα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν.

Στο σημείο βρέθηκαν και οι εθελοντές της ομάδας διάσωσης Εύβοιας SAR 312, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια εάν χρειαστεί, όπως συμβαίνει σε κάθε έκτακτη κατάσταση στην περιοχή.


Δείτε φωτογραφίες 

Σαρώνει την Εύβοια η κακοκαιρία, σοβαρές ζημιές στο Αλιβέρι
Σαρώνει την Εύβοια η κακοκαιρία, σοβαρές ζημιές στο Αλιβέρι

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης