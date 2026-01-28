Κρήτη: Δικάζονται σήμερα δύο γυναίκες που πήγαν να βάλουν φωτιά σε καφετέρια και παραλίγο να καούν ζωντανές, δείτε βίντεο

Μια εκ των δύο γυναικών που δικάζονται είναι η σύντροφος του ιδιοκτήτη της καφετέριας - Υπήρχε εντολή από τον ιδιοκτήτη να είναι κλειστές οι κάμερες και ο συναγερμός λίγες ημέρες πριν τον εμπρησμό - Προσπάθησαν να «δείξουν» διάρρηξη





Δείτε το βίντεο από τον εμπρησμό στο Ηράκλειο Κρήτης:





Στη δικογραφία γίνεται λόγος για το συμβάν το οποίο είχε γίνει στις 5.30 το πρωί, τον Νοέμβριο του 2019. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι συναυτουργοί για τη συγκεκριμένη πράξη, δηλαδή τον εμπρησμό, είναι και δύο γυναίκες.



«Η αιτία της πυρκαγιάς οφείλεται σε εμπρησμό από πρόθεση με τη χρήση αμόλυβδης βενζίνης από δύο άτομα με γυναικεία χαρακτηριστικά που γνώριζαν/κινούνταν στον χώρο της επιχείρησης (χωρίς την πίεση χρόνου αφού προηγήθηκε χρονοβόρα διαδικασία προετοιμασίας του χώρου περί των 17-18 λεπτών) αποτέλεσμα της οποίας υπήρξε η έκρηξη», αναφέρεται σχετικά στη δικογραφία, ενώ τονίζεται πως η Πυροσβεστική τότε προχώρησε σε εκκένωση των υπερκείμενων ορόφων από τους ενοίκους λόγω της έντασης της πυρκαγιάς.



Εντολή από τον ιδιοκτήτη να κλείσουν οι κάμερες και ο συναγερμός - Προσπάθησαν να «δείξουν» διάρρηξη Από την προανάκριση προέκυψε ότι η επιχείρηση διέθετε σύστημα συναγερμού, σύστημα καμερών ασφαλείας που κάλυπτε τον εσωτερικό χώρο της επιχείρησης, πυρανίχνευση, αλλά ο ιδιοκτήτης είχε δώσει προφορική εντολή στην μοναδική υπάλληλο του κατά τις τελευταίες μέρες λειτουργίας, να μην ενεργοποιεί τον συναγερμό ενώ μετά από δική του εντολή, είχε αποσυνδεθεί και το καταγραφικό το οποίο κατέγραφε εικόνα από τις κάμερες εντός της επιχείρησης.



Σε βιντεοληπτικό υλικό που κατάσχεσαν οι Αρχές από γειτονικές επιχειρήσεις διακρίνονται οι δύο γυναίκες να εισέρχονται μέσα στον χώρο της επιχείρησης έχοντας κλειδί στην κατοχή τους, να βρίσκονται εντός της επιχείρησης για 17΄ – 18΄ λεπτά περίπου, χωρίς να τους απασχολεί το γεγονός ότι ο χώρος έχει συναγερμό και κάμερες σε εμφανές σημείο, γεγονός που δηλώνει τη γνώση τους ότι το σύστημα συναγερμού και καταγραφής εικόνας στην επιχείρηση δεν λειτουργούσε.



Η μια μάλιστα εκ των δύο δραστών έκανε κατά διαστήματα βίαιες κινήσεις στο κάτω μεταλλικό τμήμα της πόρτας εισόδου της επιχείρησης όπου βρίσκεται και η κλειδαριά, με απώτερο σκοπό να φανεί ως διάρρηξη για παραπλάνηση των Αρχών, ενώ κατά την αυτοψία, η κλειδαριά της εισόδου βρέθηκε κλειδωμένη κατά μία στροφή και όχι κατά δύο στροφές όπως κατέθεσε κατηγορηματικά ότι κλείδωνε πάντα η υπεύθυνη και μοναδική υπάλληλος της επιχείρησης.



Επίσης, αναφέρεται ότι εκτός από τις μαρτυρικές καταθέσεις, η Πυροσβεστική δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο, το οποίο ανέφερε ότι «η εν λόγω πράξη προκλήθηκε από τον ιδιοκτήτη, προκειμένου να εισπράξει το χρηματικό ποσό για το οποίο έχει ασφαλισθεί η επιχείρηση.



Η φερόμενη ως δράστιδα του εμπρησμού και φίλη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, «προσήλθε στο Ανακριτικό Γραφείο της Διοίκησης Αθηνών φορώντας γάντια και μετά από σχετική ερώτησή μας όπου της ζητήθηκε να μας υποδείξει τα άνω άκρα της, διαπιστώθηκε ότι φέρει σημάδια σε αυτά που παραπέμπουν σε εγκαύματα, τα οποία τα δικαιολόγησε ως σημάδια από τροχαίο ατύχημα που είχε με μηχανάκι, χωρίς να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αν και της ζητήθηκε. Επίσης κατέθεσε ότι δεν ήταν στο Ηράκλειο Κρήτης το επίμαχο διάστημα, αλλά βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με έναν φίλο της».



Οι Αρχές ζήτησαν την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του συγκεκριμένου φίλου της κατηγορουμένης, και διαπιστώθηκε ότι δεν βρισκόταν στην περιοχή που είχε αναφέρει στους πυροσβέστες, όταν τον ρώτησαν τι έχει να πει για τους ισχυρισμούς της κατηγορουμένης φίλης του. Η συνέχιση της προανάκρισης αποκάλυψε και την ταυτότητα της δεύτερης γυναίκας, που κατηγορείται ότι συμμετείχε στον εμπρησμό.

Στο ΚΑΤ με άλλο όνομα Η έρευνα που ήταν σε εξέλιξη οδήγησε τους πυροσβέστες μέχρι το ΚΑΤ! Στο συγκεκριμένο σημείο της δικογραφίας, το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αναφέρεται:



«Σε έρευνα που διενεργήσαμε, διαπιστώθηκε ότι η … νοσηλεύτηκε στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων του νοσοκομείου ΚΑΤ – ΑΤΤΙΚΗΣ για 4 ημέρες. Η παραπάνω ασθενής αναγνωρίστηκε από φωτογραφικό υλικό προερχόμενο από τον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης “facebook“, το οποίο εξάγαμε και αποστείλαμε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ – ΑΤΤΙΚΗΣ με σχετικά έγγραφά μας.



Το νοσοκομείο στην απάντησή του ανέφερε ότι η προαναφερθείσα δήλωσε στο νοσοκομείο κατά την εισαγωγή της ότι ονομάζεται … Από έρευνα που διενεργήσαμε στους λογαριασμούς τους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης “facebook“, διαπιστώσαμε ότι είναι φίλες, καθώς έχουν αναρτήσει και κοινή φωτογραφία όπου είναι μαζί».