Συγκλονίζει η μαρτυρία του μηχανοδηγού στον Πύργο, «το δέντρο έπεφτε πάνω μου, σώθηκα από θαύμα», δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Μηχανοδηγός τρένο Δέντρο Πύργος Κατάκολο

Συγκλονίζει η μαρτυρία του μηχανοδηγού στον Πύργο, «το δέντρο έπεφτε πάνω μου, σώθηκα από θαύμα», δείτε βίντεο

Παρά τον εγκλωβισμό του και τους τραυματισμούς, κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να καλέσει βοήθεια

Συγκλονίζει η μαρτυρία του μηχανοδηγού στον Πύργο, «το δέντρο έπεφτε πάνω μου, σώθηκα από θαύμα», δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σοκαριστικές στιγμές περιγράφει ο μηχανοδηγός Σπύρος Ζέππατος, ο οποίος τραυματίστηκε όταν τεράστιο πεύκο έπεσε πάνω στο βαγόνι του στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου το πρωί της Τρίτης.

Ο μηχανοδηγός με 42 χρόνια υπηρεσίας περιέγραψε στο patrisnews.com τη στιγμή του ατυχήματος, υπογραμμίζοντας ότι σώθηκε κυριολεκτικά από θαύμα.

Πύργος: Η συγκλονιστική περιγραφή του μηχανοδηγού του τρένου ￼


«Εκτελούσα την αμαξοστοιχία 1381 από Αρχαία Ολυμπία προς Κατάκολο. Σε μια καμπύλη της γραμμής είδα ένα τεράστιο δέντρο να πέφτει πάνω στις ράγες. Αμέσως έκανα ακραία πέδη, ήταν το μόνο που μπορούσα να κάνω», είπε.

Προσπαθώντας να προστατευτεί, ο κ. Ζέππατος προσπάθησε να εγκαταλείψει τον θάλαμο του μηχανοδηγού, αλλά δεν πρόλαβε. Το δέντρο ήταν τόσο μεγάλο που εγκλωβίστηκε ανάμεσα στον θάλαμο του μηχανοδηγού και των επιβατών.

Παρά τον τραυματισμό του και την αιμορραγία από τη μύτη, κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να καλέσει τις αρχές. «Καλέσαμε το 100, το ασθενοφόρο και την Πυροσβεστική. Με μετέφεραν στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου υποβάλλομαι ακόμη σε εξετάσεις», ανέφερε.

Ο μηχανοδηγός φέρει τραύματα στο πρόσωπο και τη μέση, αλλά δηλώνει ευγνώμων που η κατάσταση δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία: «Ευτυχώς ο Θεός με γλίτωσε. Το δέντρο ήρθε από δεξιά στην πορεία μου».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης