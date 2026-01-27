Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Συγκλονίζει η μαρτυρία του μηχανοδηγού στον Πύργο, «το δέντρο έπεφτε πάνω μου, σώθηκα από θαύμα», δείτε βίντεο
Παρά τον εγκλωβισμό του και τους τραυματισμούς, κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να καλέσει βοήθεια
Σοκαριστικές στιγμές περιγράφει ο μηχανοδηγός Σπύρος Ζέππατος, ο οποίος τραυματίστηκε όταν τεράστιο πεύκο έπεσε πάνω στο βαγόνι του στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου το πρωί της Τρίτης.
Ο μηχανοδηγός με 42 χρόνια υπηρεσίας περιέγραψε στο patrisnews.com τη στιγμή του ατυχήματος, υπογραμμίζοντας ότι σώθηκε κυριολεκτικά από θαύμα.
«Εκτελούσα την αμαξοστοιχία 1381 από Αρχαία Ολυμπία προς Κατάκολο. Σε μια καμπύλη της γραμμής είδα ένα τεράστιο δέντρο να πέφτει πάνω στις ράγες. Αμέσως έκανα ακραία πέδη, ήταν το μόνο που μπορούσα να κάνω», είπε.
Προσπαθώντας να προστατευτεί, ο κ. Ζέππατος προσπάθησε να εγκαταλείψει τον θάλαμο του μηχανοδηγού, αλλά δεν πρόλαβε. Το δέντρο ήταν τόσο μεγάλο που εγκλωβίστηκε ανάμεσα στον θάλαμο του μηχανοδηγού και των επιβατών.
Παρά τον τραυματισμό του και την αιμορραγία από τη μύτη, κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να καλέσει τις αρχές. «Καλέσαμε το 100, το ασθενοφόρο και την Πυροσβεστική. Με μετέφεραν στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου υποβάλλομαι ακόμη σε εξετάσεις», ανέφερε.
Ο μηχανοδηγός φέρει τραύματα στο πρόσωπο και τη μέση, αλλά δηλώνει ευγνώμων που η κατάσταση δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία: «Ευτυχώς ο Θεός με γλίτωσε. Το δέντρο ήρθε από δεξιά στην πορεία μου».
