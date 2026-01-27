Ηράκλειο: 31χρονη κατήγγειλε τον σύζυγο και την πεθερά της ότι την κλείδωσαν σε σπίτι για τρεις μέρες
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Κρήτης Ενδοοικογενειακή βία Σύζυγος πεθερά

Ηράκλειο: 31χρονη κατήγγειλε τον σύζυγο και την πεθερά της ότι την κλείδωσαν σε σπίτι για τρεις μέρες

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, παράνομη κατακράτηση, ενώ ο σύζυγος διώκεται και για όπλα καθώς βρέθηκε στην κατοχή του κυνηγετικά όπλα και σφαίρες

Ηράκλειο: 31χρονη κατήγγειλε τον σύζυγο και την πεθερά της ότι την κλείδωσαν σε σπίτι για τρεις μέρες
Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς, όπως κατήγγειλε μία 31χρονη γυναίκα στις αρχές ο σύζυγος και η πεθερά της την είχαν κλειδώσει στο σπίτι για τρεις ημέρες. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η 31χρονη ειδοποίησε χθες την Αστυνομία λέγοντας αρχικά πως υπέστη θύμα κακοποίησης και την έχουν κλεισμένη μέσα στο σπίτι σε χωριό του Ηρακλείου.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και ελευθέρωσαν τη γυναίκα, η οποία δήλωσε πως τις τελευταίες τρεις ημέρες την είχαν «φυλακισμένη» στο σπίτι και δεν της επέτρεπαν να βγουν έξω, ενώ ο σύζυγος και η πεθερά της παρακολουθούσαν την κάθε της κίνηση.

Παράλληλα, ανέφερε πως στο παρελθόν ο σύζυγός της ασκούσε λεκτική και σωματική βία. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, την είχε παρατήσει με το αυτοκίνητό τους σε απομακρυσμένη περιοχή και αναγκάστηκε να γυρίσει στο σπίτι με τα πόδια.

Τόσο ο σύζυγος όσο και η πεθερά συνελήφθησαν από την αστυνομία, ενώ σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, παράνομη κατακράτηση, ενώ ο σύζυγος διώκεται και για όπλα καθώς βρέθηκε στην κατοχή του κυνηγετικά όπλα και σφαίρες.

Thema Insights

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης