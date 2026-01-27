Απάντηση του ΔΕΔΔΗΕ στον Δήμο Γλυφάδας: Το έργο είναι απολύτως νόμιμο και βασίζεται σε εγκεκριμένες τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες
Απάντηση του ΔΕΔΔΗΕ στον Δήμο Γλυφάδας: Το έργο είναι απολύτως νόμιμο και βασίζεται σε εγκεκριμένες τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες

«Καλοδεχούμενη η νομική οδός που επιλέγει ο Δήμος Γλυφάδας, ώστε να λάμψει η αλήθεια μακριά από μάχες εντυπώσεων και άγονες ρήξεις» αναφέρεται στην ανακοίνωση

Απάντηση του ΔΕΔΔΗΕ στον Δήμο Γλυφάδας: Το έργο είναι απολύτως νόμιμο και βασίζεται σε εγκεκριμένες τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες
Το έργο στον Υμηττό είναι απολύτως νόμιμο και βασίζεται σε εγκεκριμένες μελέτες, αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ σε ανακοίνωση.

Με αφορμή την αναγγελία του Δημάρχου Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου ότι θα στραφεί νομικά κατά του Διαχειριστή με το αιτιολογικό ότι το έργο «λειτούργησε ως φράγμα το οποίο στη συνέχεια κατέρρευσε απελευθερώνοντας βίαια και με απίστευτη και πολλαπλάσια ορμή την εγκλωβισμένη ποσότητα νερού παρασέρνοντας ακόμη και μεγάλα βράχια και πλημμυρίζοντας τις κατάντη περιοχές», ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει τα εξής:

«Ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει προσηλωμένος στη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το έργο υπογειοποίησης της γραμμής Ρ-350 στον Υμηττό είναι απολύτως νόμιμο, βασίζεται σε εγκεκριμένες τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντασσόμενο στον εθνικό σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση των ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Καλοδεχούμενη η νομική οδός που επιλέγει ο Δήμος Γλυφάδας, ώστε να λάμψει η αλήθεια μακριά από μάχες εντυπώσεων και άγονες ρήξεις».
