Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκανε ληστείες και κλοπές σε καταστήματα στη Δυτική Αττική, εξιχνιάστηκαν 17 περιπτώσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Δυτική Αττική Αστυνομία Κλοπές Ληστείες

Συνελήφθησαν δύο νεαροί που πραγματοποιούσαν τις ληστείες σε Χαϊδάρι, Αιγάλεω και Περιστέρι

Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 19 και 21 ετών, μέλη συμμορίας που διέπραττε ληστείες και κλοπές κυρίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δυτική Αττική, προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Οι δράστες της συμμορία που είχε συσταθεί από το 2025μ, δρούσαν κυρίως μεταμεσονύκτιες έως πρώτες πρωινές ώρες και επέλεγαν καταστήματα που γνώριζαν ή είχαν επισκεφθεί. Φορώντας μάσκες και κουκούλες και με την απειλή όπλου η μαχαιριού ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους και έκλεβαν τις εισπράξεις ενώ σε μια από ληστείες τους τραυμάτισαν και έναν υπάλληλο. Για τη διαφυγή τους η συμμορία χρησιμοποιούσε κλεμμένες μοτοσυκλέτες.

Την Πέμπτη 22/1 οι δύο κατηγορούμενοι είχαν πραγματοποιήσει ληστεία σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Χαϊδάρι, απειλώντας υπάλληλο με όπλο και μαχαίρι και αφαιρώντας χρηματικό ποσό, ενώ το πρωί της επόμενης ημέρας συνελήφθησαν στην ίδια περιοχή. Για τη δράση τους είχε συσταθεί ειδική ομάδα δράσης από την ΕΛΑΣ.

Η προανακριτική έρευνα έχει εξιχνιάσει 17 περιπτώσεις ληστειών και κλοπών σε Χαϊδάρι, Αιγάλεω και Περιστέρι.

Κατά τις έρευνες στις οικίες τους κατασχέθηκαν ρουχισμός, 7 αμπούλες αερίου αεροβόλου, 2 τρίφτες, μικροποσότητα κάνναβης, ενώ είχαν αποκρύψει αεροβόλο πιστόλι, μαχαίρι και γάντια σε χώρο σχολικού κτιρίου στο Χαϊδάρι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, ληστείες και κλοπές κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί όπλων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
