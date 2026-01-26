Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης 12 μηνών στον 24χρονο και τον 22χρονο που έτρεχαν με 179 χλμ/ώρα στον Εύοσμο
Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για επικίνδυνη οδήγηση, με το δικαστήριο να αποφασίζει την αναστολή της ποινής τους επί τριετία
Ποινή φυλάκισης 12 μηνών επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στον 22χρονο που συνελήφθη να κινείται με 179 χλμ/ώρα στην εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ύψος του κόμβου Ευόσμου.
Ο νεαρός κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, με το δικαστήριο να αποφασίζει την αναστολή της ποινής του επί τριετία.
Η σύλληψη του κατηγορουμένου πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν εντοπίστηκε μέσω ραντάρ ταχύτητας να οδηγεί με 179 χλμ/ώρα, παρά το γεγονός ότι το επιτρεπόμενο όριο στην περιοχή είναι τα 80 χλμ/ώρα.
Στην απολογία του, ο 22χρονος αποδέχθηκε την κατηγορία. Υποστήριξε ότι ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να μεταβεί στην οικία του πατέρα του και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, καθώς, όπως ανέφερε, ενημερώθηκε από τη μητέρα του για ένα έκτακτο πρόβλημα υγείας που παρουσίασε.
Σημειώνεται ότι στο ίδιο δικαστήριο, με την ίδια κατηγορία, δικάστηκε ένας ακόμη οδηγός, ηλικίας 24 ετών. Ο τελευταίος συνελήφθη επίσης στην εσωτερική περιφερειακή οδό, στον κόμβο Ευόσμου, να κινείται με παρόμοια ταχύτητα. Και σε αυτή την περίπτωση, το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή.
