Πέθανε ο 75χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Μπαλκόνι Πτώση

Πέθανε ο 75χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου στη Θεσσαλονίκη

Ο ηλικιωμένος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο, μετά την πτώση του σήμερα το μεσημέρι στην Τούμπα

Πέθανε ο 75χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου στη Θεσσαλονίκη
UPD:
Υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του ο 75χρονος που βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι 4ου ορόφου, στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

O ηλικιωμένος άνδρας νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο μετά από την  πτώση.

Όπως ανέφερε το thesstoday.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, περίπου στις 13:15, στην περιοχή της Τούμπας, όταν ο 75χρονος, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέπεσε από μεγάλο ύψος. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έφτασαν διασώστες με ασθενοφόρο.


Διασωληνώθηκε αμέσως

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, το πλήρωμα ακολούθησε κατά γράμμα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση σοβαρών τραυματισμών, προχωρώντας σε ακινητοποίηση και σταθεροποίηση του ασθενούς.

Ο άνδρας διασωληνώθηκε επιτόπου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναπνευστική του λειτουργία, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου εισήχθη σε κρίσιμη κατάσταση. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν ένα ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολικά τέσσερις διασώστες και έναν γιατρό του ΕΚΑΒ.
UPD:

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης