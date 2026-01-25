Πέθανε ο 75χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου στη Θεσσαλονίκη
Πέθανε ο 75χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου στη Θεσσαλονίκη
Ο ηλικιωμένος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο, μετά την πτώση του σήμερα το μεσημέρι στην Τούμπα
UPD:
Υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του ο 75χρονος που βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι 4ου ορόφου, στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.
O ηλικιωμένος άνδρας νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο μετά από την πτώση.
Όπως ανέφερε το thesstoday.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, περίπου στις 13:15, στην περιοχή της Τούμπας, όταν ο 75χρονος, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέπεσε από μεγάλο ύψος. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έφτασαν διασώστες με ασθενοφόρο.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, το πλήρωμα ακολούθησε κατά γράμμα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση σοβαρών τραυματισμών, προχωρώντας σε ακινητοποίηση και σταθεροποίηση του ασθενούς.
Ο άνδρας διασωληνώθηκε επιτόπου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναπνευστική του λειτουργία, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου εισήχθη σε κρίσιμη κατάσταση. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν ένα ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολικά τέσσερις διασώστες και έναν γιατρό του ΕΚΑΒ.
Διασωληνώθηκε αμέσως
