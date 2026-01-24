Βορίζια: Συνέλαβαν τους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη μετά από μήνυση της αδελφής της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη
Η αδερφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη λέει πως πέρασε έξω από το σπίτι της οικογένειας Φραγκάκη όπου δέχτηκε φραστική επίθεση με απειλές και ύβρεις
Ένταση επικρατεί και πάλι στα Βορίζια, στη σκιά του αιματοκυλίσματος της 1ης Νοεμβρίου, με τις σχέσεις μεταξύ των δύο οικογενειών να παραμένουν τεταμένες, ενώ έπειτα από μήνυση της αδελφής της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, συνελήφθησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη.
Συγκεκριμένα, η αδελφή της θανούσης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη από τα Χανιά υπέβαλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού για απειλή και εξύβριση κατά της μητέρας και του πατέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που είχε σκοτωθεί κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών πριν τρεις μήνες, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr.
Οι γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη μετά την μήνυση συνελήφθησαν και ο μεν πατέρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ με κορωνοϊό και χαμηλό οξυγόνο, ενώ η μητέρα οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
Όλο αυτό τον καιρό, οι σχέσεις των δύο πλευρών παραμένουν τεταμένες, αν και τα περισσότερα από τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη έχουν φύγει από το χωριό, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.
Αφορμή για το επεισόδιο φέρεται να στάθηκε το γεγονός ότι η αδελφή της θανούσης πέρασε έξω από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη κι εκεί, όπως καταγγέλθηκε από την ίδια, οι γονείς του Φανούρη Καργάκη άρχισαν να της εκτοξεύουν ύβρεις και απειλές.
Ενδεικτικό του άσχημου κλίματος που εξακολουθεί να επικρατεί στην περιοχή είναι ότι η μία οικογένεια έχει ζητήσει από την άλλη να μην περνά ή να πλησιάζει μέλος της από τη γειτονιά της.
