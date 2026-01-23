Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και λασποβροχές από την Κυριακή, πότε θα επηρεαστεί η Αττική

Η πρόγνωση από την Χριστίνα Ρίγου, τον Γιώργο Τσατραφύλλια και την ΕΜΥ - Ο καιρός μέχρι την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου





Σύμφωνα με την Χριστίνα Ρίγου, ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση από το βράδυ της Κυριακής (25/1) και οι περισσότερες περιοχές της χώρας θα επηρεαστούν το διήμερο Δευτέρα-Τρίτη (26-27/1). Προβλέπονται θυελλώδεις νοτιάδες που θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο.







Στην υπόλοιπη χώρα, σε Αττική, Θεσσαλία, κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα εκδηλωθούν καταιγίδες αλλά όχι έντονες. Όπως προβλέπει η Χριστίνα Ρίγου, στην Αθήνα το διήμερο Δευτέρα-Τρίτη θα είναι βροχερό με καταιγίδες τη Δευτέρα να διασχίζουν όλο το Λεκανοπέδιο από τα ανατολικά προς τα δυτικά.



«Λασποβροχές, χιόνια και 20άρια» Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει λασποβροχές και άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με τον ίδιο ο καιρός θα παρουσιάσει νέα μεταβολή από την Κυριακή και κυρίως το διήμερο Δευτέρα-Τρίτη με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά, θυελλώδεις νοτιάδες και σκόνη.



Οι βροχές και οι καταιγίδες θα εκδηλωθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη «κυρίως στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη». Η Αττική αναμένεται να επηρεαστεί τη Δευτέρα με βροχές και καταιγίδες οι οποίες προς το παρόν δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη δυναμική, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.



Όσο για την αφρικανική σκόνη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, θα κάνει την εμφάνισή της το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα κυρίως στη δυτική και νότια Ελλάδα. Τέλος, η θερμοκρασία θα είναι σε υψηλά για την εποχή επίπεδα φτάνοντας κοντά στους 20 βαθμούς στα πεδινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.



Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σάββατο 24 Ιανουαρίου Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα στην αρχή της ημέρας μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.



Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα στο Ιόνιο.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 και στη νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.



Αναλυτικά:



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα στην αρχή της ημέρας μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Ο καιρός την Κυριακή 25 Ιανουαρίου Στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά. Από το βράδυ στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν.



Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 5 με 7 και στο Ιόνιο από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και από το απόγευμα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 19 και στα δυτικά και τη νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.



Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και τα βόρεια.



Ο καιρός την Τρίτη 27 Ιανουαρίου Στα ανατολικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες σποραδικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νότια πρόσκαιρα 7, στρεφόμενοι βαθμιαία μετά το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.



Πρόγνωση για την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.