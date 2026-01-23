Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δέντρο έξω από δημοτικό σχολείο στο Αγρίνιο, δείτε φωτογραφίες
Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να έχασε τον έλεγχο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (23/1) έξω από 3ο Δημοτικό Σχολείο στο Αγρίνιο, όταν ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, το όχημα κινούνταν με ταχύτητα από την οδό Ρήγα Φεραίου και μπαίνοντας στην οδό Θυσίας, ο οδηγός του οχήματος φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον οδηγό στο νοσοκομείο. Η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία των οχημάτων.

