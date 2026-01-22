Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Κακουργηματική δίωξη στους έξι συλληφθέντες που άδειαζαν μπάζα στον δήμο Δέλτα
Πετούσαν μπάζα σε χωράφι από το 2020 - Δείτε φωτογραφίες
Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των έξι ατόμων που συνελήφθησαν για υπόθεση περιβαλλοντικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να άδειαζαν επί μία πενταετία μεγάλες ποσότητες μπάζων και ανακυκλώσιμων υλικών σε χωράφι στον δήμο Δέλτα.
Μετά τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους για υποβάθμιση περιβάλλοντος παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν κρατούμενοι.
Πρόκειται για πέντε άνδρες, ηλικίας 70, 41, 31, 59, 51 ετών, και μία 54χρονη. Στο πλαίσιο επιχείρησης που έγινε το πρωί της Τετάρτης σε γεωτεμάχιο στην περιοχή της Σίνδου, διαπιστώθηκε ότι δύο εκ των συλληφθέντων, 31 και 41 ετών, οδηγώντας δημοσίας χρήσεως φορτηγά και κατ΄ εντολή του 71 ετών άνδρα, πραγματοποίησαν ανεξέλεγκτες απορρίψεις αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και ανεπεξέργαστων πλαστικών ανακυκλώσιμων υλικών, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία είχαν παραλάβει από δύο εταιρείες ανακύκλωσης.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ιδιοκτήτης της πρώτης εταιρείας φέρεται ο 51 ετών άνδρας, ενώ νόμιμη εκπρόσωπος – διαχειρίστρια της δεύτερης φέρεται η 54χρονη, με τον 59χρονο να έχει την ιδιότητα του υπεύθυνου λειτουργίας εργοταξίου.
Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 71 ετών άνδρας, από το έτος 2020, ως αποκλειστικός χρήστης του ανωτέρω γεωτεμαχίου καθώς και ενός ακόμη στην ίδια περιοχή, πραγματοποιεί ανεξέλεγκτες απορρίψεις Α.Ε.Κ.Κ., πλαστικών ανακυκλώσιμων υλικών και άλλων σύμμεικτων στερεών αποβλήτων με διάστρωση και επιχωμάτωση τους, καθώς και ότι συνεργαζόμενος με τις ανωτέρω εταιρείες, παραλάμβανε από αυτές μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, χωρίς την έκδοση των εκ του νόμου απαιτούμενων παραστατικών, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο τη σύννομη διαχείριση τους, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.
Επιπλέον, προέκυψε ότι ένας ακόμη 59χρονος, σε συνεννόηση με τον 71χρονο, τον τρέχοντα μήνα προέβη σε ανεξέλεγκτες εναποθέσεις σε ένα εκ των γεωτεμαχίων, σύμμεικτων στερεών αποβλήτων αποτελούμενα από χώμα, κομμάτια μπετό και πίσσας με Ι.Χ.Φ. ιδιοκτησίας του.
Δείτε φωτογραφίες
