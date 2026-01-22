Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Θεσσαλονίκη: Πετούσαν παράνομα σε χωράφι μπάζα από κατεδαφίσεις, εκσκαφές και απόβλητα από ανακύκλωση, έξι συλλήψεις
Δείτε φωτογραφίες από τη δράση του κυκλώματος
Στη σύλληψη έξι ατόμων για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος προχώρησαν την Τετάρτη αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για πέντε Έλληνες ηλικίας 70, 41, 31, 54 (γυναίκα), 59 ετών και έναν 51χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της ίδιας Διεύθυνσης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι το πρωί της Τετάρτης σε χωράφι που βρίσκεται σε περιοχή του Δήμου Δέλτα, ο 41χρονος και ο 31χρονος, οδηγώντας φορτηγά και κατ΄ εντολή του 71χρονου, πραγματοποίησαν ανεξέλεγκτες απορρίψεις Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων και ανεπεξέργαστων πλαστικών ανακυκλώσιμων υλικών τα οποία είχαν παραλάβει από δύο εταιρείες ανακύκλωσης, εκ των οποίων της μιας ιδιοκτήτης ήταν ο 51χρονος και της έτερης, νόμιμη εκπρόσωπος – διαχειρίστρια ήταν η 54χρονη και υπεύθυνος λειτουργίας εργοταξίου, ο 59χρονος.
Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας, προέκυψε ότι ο 70χρονος, από το έτος 2020, ως αποκλειστικός χρήστης του οικοπέδου αυτού και ενός ακόμη στην ίδια περιοχή, πραγματοποιεί ανεξέλεγκτες απορρίψεις μπαζών, πλαστικών ανακυκλώσιμων υλικών και άλλων σύμμεικτων στερεών αποβλήτων με διάστρωση και επιχωμάτωση τους.
Παράλληλα αποκαλύφθηκε ότι συνεργαζόταν με τις εταιρείες ανακύκλωσης από τις οποίες παραλάμβανε μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, χωρίς την έκδοση παραστατικών, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο τη σύννομη διαχείριση τους.
Επιπλέον, προέκυψε ότι ένας ακόμη 59χρονος ημεδαπός, σε συνεννόηση με τον 71χρονο, προέβη τις προηγούμενες ημέρες σε ανεξέλεγκτες εναποθέσεις σε ένα εκ των γεωτεμαχίων, σύμμεικτων στερεών αποβλήτων αποτελούμενα από χώμα, κομμάτια μπετό και πίσσας με Ι.Χ.Φ. ιδιοκτησίας του.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
