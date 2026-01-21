Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου λόγω κακοκαιρίας
Όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τα νησιά ακυρώθηκαν καθώς από το μεσημέρι αναμένεται να ενταθούν τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Αττική
Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν Τετάρτη τα πλοία, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Από το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου ακυρώθηκαν όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται να ενταθούν τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Αττική.
Προς τον Αργοσαρωνικό, κανένα ταχύπλοο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο, τουλάχιστον έως τις 17:00.
