Με βίντεο ΑΙ ο Καμμένος στα χιόνια με τον σκύλο του ειρωνεύεται τους Ευρωπαίους για τη Γροιλανδία
«Φοβερό κρύο στη Γροιλανδία έφυγαν οι Ευρωπαίοι σε 24 ώρες» γράφει στη λεζάντα ενώ εμφανίζεται να χαϊδεύει το σκυλάκι ράτσας Pug
Με ένα βίντεο το οποίο δημιούργησε με ΑΙ ο Πάνος Καμμένος επέλεξε να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το μέλλον της Γροιλανδίας.
Ο ίδιος ενώ εμφανίζεται αρχικά σε καναπέ με τον σκύλο του, ξαφνικά βρίσκεται μέσα στα χιόνια σε ένα απέραντα λευκό τοπίο να προσπαθεί να ζεσταθεί χαϊδεύονται ο μικρό σκυλάκι ράτσας Pug. «Φοβερό κρύο στη Γροιλανδία έφυγαν οι Ευρωπαίοι σε 24 ώρες».
Δείτε την ανάρτηση του Πάνου Καμμένου:
Υπενθυμίζεται πως η Γροιλανδία, το αραιοκατοικημένο, μεγαλύτερο και πιο παγωμένο νησί στον κόσμο βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων μετά την εκπεφρασμένη επιθυμία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να την εντάξει στην αμερικανική επικράτεια.
Η Ευρώπη βρίσκεται σε αναβρασμό, αφού το νησί της Βόρειας Αμερικής ανήκει στη Δανία, η οποία είναι και μέλος του ΝΑΤΟ, ενώ η αμερικανική διοίκηση έχει αφήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά προκειμένου να αυξήσει την επιρροή των ΗΠΑ στην Αρκτική απέναντι στην ολοένα και αυξανόμενη παρουσία της Κίνας και της Ρωσίας
