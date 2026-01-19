Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Ταξί παρέσυρε πεζό στο κέντρο της Αθήνας
Ο πεζός τραυματίστηκε ελαφρά
Ένα ταξί παρέσυρε πεζό περίπου στις 11:30 σήμερα το πρωί στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Πανεπιστημίου.
Ο πεζός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ στο σημείο επικράτησε πρόσκαιρη αναστάτωση.
Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.
