Άγνωστοι μαχαίρωσαν ταξιτζή στο Αιγάλεω και του πήραν το όχημα
Οι δράστες προκάλεσαν εκδορές στο μάγουλο και την κοιλιά του οδηγού ταξί
Στιγμές τρόμου πέρασε ένα οδηγός ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής στο Αιγάλεω.
Η ώρα ήταν 2:15 και το ταξί βρισκόταν στην οδο Παπαναστασίου όταν δύο άτομα επιτέθηκαν με αιχμηρό αντικείμενο στον ταξιτζή και του προκάλεσαν εκδορές στο μάγουλο και την κοιλιά.
Μετά την επίθεση, οι δράστες αφού του πήραν τα κλειδιά του οχήματος, διέφυγαν με το ταξί.
Ο τραυματισμένος ταξιτζής πήγε, στη συνέχεια, στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες
