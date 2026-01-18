Έσβησε η φωτιά στα Καζάνια Περάματος
Έσβησε η φωτιά στα Καζάνια Περάματος
Δείτε βίντεο από τη μάχη των πυροσβεστών για 4 ώρες - Εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για τους καπνούς
«Θα μπορούσε να ήταν και θρήνος. Γλιτώσαμε από συντονισμό δυνάμεων και καλοτυχία» δήλωσε το πρωί της Κυριακής ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος μετά την ολονύχτια μάχη που δόθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστεί η φωτιά που εκδηλώθηκε τα μεάνυχτα στην περιοχή Καζάνια στο Πέραμα Αττικής, κοντά στη λεωφόρο Δημοκρατίας και στον Όρμο Κερατσινίου.
Όπως είπε στο ΟΡΕΝ, «πήραν φωτιά οι εγκαταστάσεις των 400 στρεμμάτων των υγρών καυσίμων στα καζάνια πετρελαίου. Παρολίγον ολοκαύτωμα γιατί είχαμε 30 μέτρα φλόγα κατά μήκος του υπόγειου αγωγού. Ευτυχώς οι εταιρείες έκλεισαν αμέσως τις δεξαμενές γιατί αν αυτός ο αγωγός έφτανε στο καζάνι δεν θα υπήρχαμε ούτε εμείς, ούτε εσείς».
Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο τα ξημερώματα της Κυριακής καθώς ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για περισσότερες από τέσσερις ώρες έδωσαν τιτάνια μάχη για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση του μετώπου.
Εξαιτίας της πυρκαγιάς σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος τόσο στο Πέραμα όσο και σε γειτονικές περιοχές ΄ποπως Καστέλλα, Δραπετσώνα, Ταμπούρια, Καμίνια, Παλιά Κοκκινιά. Το ρεύμα πάντως σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ επανέρχεται και η βλάβη αποκαθίσταται.
Νωρίτερα η Πυροσβεστική με 10 οχήματα, 30 πυροσβέστες και μηχανήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έδωσαν μεγάλη μάχη για μην περιοριστεί το μέτωπο καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε κοντινή απόσταση βρίσκονται δεξαμενές πετρελαιοειδών. Ενδεικτικό της αναστάτωσης και της ανησυχίας που επικράτησε είναι πως εκκενώθηκε ο σταθμός εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ).
Πιθανά αίτιαΣύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η φωτιά πιθανότατα να προκλήθηκε από διαρροή καυσίμου σε σωλήνες και σημείο με εύφλεκτη ύλη, γεγονός που οδήγησε στην εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς. Αυτή η εκδοχή προέρχεται από τις πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια, αν και οι έρευνες συνεχίζονται για να διασαφηνιστούν πλήρως οι ακριβείς συνθήκες έναρξης.
Δεν έχει ακόμη εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές για τα αίτια, καθώς οι εξετάσεις των στοιχείων στο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη. Παρ’ όλα αυτά, η πιθανότητα ανεξέλεγκτης διαρροής εύφλεκτων υλών θεωρείται ως βασικό ενδεχόμενο υπό διερεύνηση.
Συμβαίνει τώρα!!! φωτιά στα καζάνια στο Πέραμα έχουν κλείσει την Λεωφόρο Δημοκρατίας προς Σαλαμίνα!!!#φωτιά #Πέραμα pic.twitter.com/M9BAKPdNCK— Ιωάννης Σηφακάκης 🇬🇷🇬🇷 🚌 (@sifakakis_ioan) January 18, 2026
Μήνυμα από το 112 και οδηγίες προς κατοίκουςΛόγω του πυκνού καπνού και των πιθανών κινδύνων για την υγεία, η υπηρεσία 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Η ενεργοποίηση του 112 έγινε για να προστατευτεί η δημόσια υγεία από τον καπνό και τις αναθυμιάσεις.
Ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος από την αρχή απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να μην εκτίθενται στους καπνούς και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών για την ασφάλειά τους.
