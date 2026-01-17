Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην Χαλκίδα, δείτε βίντεο
Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην Χαλκίδα, δείτε βίντεο
Στο σημείο επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 8 οχήματα
Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε σπίτι στην Χαλκίδα και έχει σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.
Στο σημείο επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ η πυροσβεστική αναφέρει πως δεν έχει πληροφορίες για εγκλωβισμένους.
Δείτε βίντεο από το σημείο
Πηγή βίντεο: eviaonline.gr
