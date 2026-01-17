Κύπρος: Στην τελευταία του κατοικία ο πρώην πρόεδρος Γιώργος Βασιλείου
Σε μια σπάνια στιγμή πολιτειακής ενότητας εξελίχθηκε η εξόδιος ακολουθία – Παρών ο Γιώργος Γεραπετρίτης αλλά και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν
Η εξόδιος ακολουθία για τον τρίτο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου εξελίχθηκε σήμερα σε μια σπάνια στιγμή πολιτειακής ενότητας στη Λευκωσία, με τον ναό της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο να γεμίζει από κόσμο, στελέχη της πολιτικής ζωής, εκπροσώπους θεσμών και πρόσωπα που βρέθηκαν δίπλα του σε διαφορετικές φάσεις της διαδρομής του. Παρά το αυστηρό πρωτόκολλο, αυτό που έμεινε ήταν η ανθρώπινη πλευρά του αποχαιρετισμού. Ουρές για να γράψουν δυο λόγια το βιβλίο συλλυπητηρίων, χαμηλόφωνες συζητήσεις για στιγμές που βίωσαν άνθρωποι δίπλα του και ένα κοινό αίσθημα πως κλείνει ένας κύκλος της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας.
Η παρουσία σύσσωμου του Υπουργικού Συμβουλίου, της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και εκπροσώπων της εκκλησιαστικής ζωής, αποτέλεσε τιμή και αναγνώριση της πολιτικής του πορείας.
Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος έφτασε στον ναό συνοδευόμενος από τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο. Σημειολογικά ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία του Τοουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, που μετέβη στον ναό για συλλυπητήρια. Σε μια περίοδο που η επαφή των δύο κοινοτήτων συχνά εξαντλείται σε αντιπαραθέσεις, η εικόνα αυτή είχε το δικό της βάρος.
Στον επικήδειο λόγο του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μίλησε για τον «τρίτο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας» και στάθηκε στο ότι η προσωπικότητά του τον έκανε «κοσμοπολίτη και οικουμενικό», με σκέψη γρήγορη, ικανή να συνθέτει και να αποφασίζει «πολλές φορές πιο μπροστά από την εποχή του». Η αναφορά που επανήλθε ήταν η αίσθηση πως έφυγε με ανεκπλήρωτο τον πόθο της επανένωσης της Κύπρου, κάτι που σφράγισε και το πολιτικό στίγμα του αποχαιρετισμού.
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τον χαρακτήρισε «σπουδαία προσωπικότητα» που «έθεσε τα θεμέλια για την Κύπρο του 21ου αιώνα», συνδέοντας το έργο του με τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό και την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, ενώ σημείωσε πως «η Κύπρος συνεχίζει τον δίκαιο αγώνα του… σε απόλυτη σύμπνοια με την Ελληνική Δημοκρατία».
Από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσο Χριστοφίδη δόθηκε έμφαση στη σχέση του Γιώργου Βασιλείου με την Παιδεία και το Πανεπιστήμιο, με τη φράση ότι «ανέβασε τον πήχη πολύ ψηλά για την Πολιτική και τους πολιτικούς». Ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος Μιχάλης Παπαπέτρου, εκ μέρους συνεργατών του Γιώργου Βασιλείου, μίλησε για διορατικότητα και «νέα ήθη», κλείνοντας με το «καλό σου ταξίδι… το καθήκον σου το επιτέλεσες και με το παραπάνω».
Διαβάστηκε επίσης σύντομο μήνυμα από συνεργάτη του πρώην Τουρκοκύπριου ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, με αναφορά στις προσπάθειες λύσης του κυπριακού και στη φράση ότι έδωσε «δικαίωμα να ελπίζουμε ξανά».
Τέλος ο γιος του, Ευέλθων Βασιλείου, έδωσε στην τελετή το καθαρά προσωπικό στίγμα αποχαιρετώντας τον πατέρα και οικογενειάρχη.
Ήταν όλοι εκείΤης νεκρώσιμης ακολουθίας προΐστατο ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, ενώ αποδόθηκαν τιμές εν ενεργεία Προέδρου κατά άφιξη της σορού, με τη φιλαρμονική της Αστυνομίας να παιανίζει πένθιμα εμβατήρια και στρατιωτικό άγημα να αποδίδει τιμές.
Παρουσίες και συμβολισμοί
