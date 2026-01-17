Με τιμές εν ενεργεία Προέδρου το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Βασιλείου

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Η ημέρα έχει κηρυχθεί δημόσια αργία, ενώ το Υπουργικό Συμβούλιο από την περασμένη Τετάρτη είχε κηρύξει δημόσιο πένθος μέχρι την κηδεία
Η Κύπρος αποχαιρετά σήμερα, τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Γιώργο Βασιλείου. Η κηδεία με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου θα τελεστεί στη μία μετά το μεσημέρι με τιμές εν ενεργεία Προέδρου και δημοσία δαπάνη. Η ημέρα έχει κηρυχθεί δημόσια αργία, ενώ το Υπουργικό Συμβούλιο από την περασμένη Τετάρτη είχε κηρύξει δημόσιο πένθος μέχρι την κηδεία.
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας, επί κιλλίβαντα πυροβόλου, με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας Κύπρου. Στην άφιξη θα αποδοθεούν τιμές από στρατιωτικό άγημα και θα γίνει ανάκρουση του εθνικού ύμνου, ενώ το φέρετρο θα μεταφέρουν στον ναό οκτώ στρατονόμοι.Πριν την εξόδιο ακολουθία, η οικογένεια του πρώην Προέδρου θα δεχθεί συλλυπητήρια.
Μετά το πέρας της τελετής, θα κατατεθούν στεφάνια από εκπροσώπους της εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας, καθώς και από τα κόμματα. Θα ακολουθήσει μεταφορά με αυτοκινητοπομπή στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγλαντζιάς, όπου θα γίνει η ταφή και θα ριχθούν τιμητικές βολές από στρατιωτικό άγημα.
Στην κηδεία παρίσταται ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο και εκπρόσωποι της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας. Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
Επικήδειο θα εκφωνήσουν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο Γ. Γεραπετρίτης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσος Χριστοφίδης, ο Μιχάλης Παπαπέτρου εκ μέρους των συνεργατών του εκλιπόντος και ο γιος του Ευέλθων Βασιλείου εκ μέρους της οικογένειας. Σύντομο μήνυμα αναμένεται να διαβαστεί και από συνεργάτη του πρώην Τουρκοκύπριου ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί.
Ο Γιώργος Βασιλείου έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης, σε ηλικία 94 ετών.
Στην πολιτική μνήμη της Κύπρου, το όνομά του έχει έναν σταθερό «ευρωπαϊκό» συμβολισμό. Επί προεδρίας του υποβλήθηκε η αίτηση ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, στις 4 Ιουλίου 1990, κίνηση που αργότερα αποδείχθηκε στρατηγικό σημείο καμπής.
Η ίδια γραμμή συνεχίστηκε και μετά στη συνέχεια. Τον Μάρτιο του 1998, ο Βασιλείου διορίστηκε επικεφαλής διαπραγματευτής για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συντονιστής της εναρμόνισης, σε μια περίοδο που η ένταξη άρχισε να περνά από τα συνθήματα στη σκληρή, λεπτομερή δουλειά των κεφαλαίων και της νομοθεσίας.
Διετέλεσε Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας την περίοδο 1988 έως 1993, συνδέοντας τη θητεία του με μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και στη δημόσια διοίκηση, αλλά και με την προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Ξεχωριστή αναφορά γίνεται διεθνώς και στη συμβολή του στην ανώτατη εκπαίδευση, με τη δημιουργία του πρώτου κρατικού πανεπιστημίου στο νησί.
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, με δημόσια ανάρτησή του, έκανε λόγο για «καθοριστική» συμβολή του Βασιλείου στην επίτευξη κορυφαίου στρατηγικού στόχου της χώρας, δείχνοντας το προφανές: σήμερα το πρωτόκολλο δεν κάνει φιγούρα, κάνει ιστορία.
Η τελετή και το πρωτόκολλο
Στην κηδεία παρίσταται ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο και εκπρόσωποι της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας. Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
Οι επικήδειοι και οι παρουσίες
Το ευρωπαϊκό αποτύπωμα
Στην πολιτική μνήμη της Κύπρου, το όνομά του έχει έναν σταθερό «ευρωπαϊκό» συμβολισμό. Επί προεδρίας του υποβλήθηκε η αίτηση ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, στις 4 Ιουλίου 1990, κίνηση που αργότερα αποδείχθηκε στρατηγικό σημείο καμπής.
Η ίδια γραμμή συνεχίστηκε και μετά στη συνέχεια. Τον Μάρτιο του 1998, ο Βασιλείου διορίστηκε επικεφαλής διαπραγματευτής για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συντονιστής της εναρμόνισης, σε μια περίοδο που η ένταξη άρχισε να περνά από τα συνθήματα στη σκληρή, λεπτομερή δουλειά των κεφαλαίων και της νομοθεσίας.
Διετέλεσε Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας την περίοδο 1988 έως 1993, συνδέοντας τη θητεία του με μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και στη δημόσια διοίκηση, αλλά και με την προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Ξεχωριστή αναφορά γίνεται διεθνώς και στη συμβολή του στην ανώτατη εκπαίδευση, με τη δημιουργία του πρώτου κρατικού πανεπιστημίου στο νησί.
Από την οικονομία στο Κυπριακό
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, με δημόσια ανάρτησή του, έκανε λόγο για «καθοριστική» συμβολή του Βασιλείου στην επίτευξη κορυφαίου στρατηγικού στόχου της χώρας, δείχνοντας το προφανές: σήμερα το πρωτόκολλο δεν κάνει φιγούρα, κάνει ιστορία.
