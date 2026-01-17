Ερωτικό κίνητρο εξετάζεται πίσω από την δολοφονία του 51χρονου στην Αιτωλοακαρνανία
ΕΛΛΑΔΑ
Αιτωλοακαρνανία Αγρίνιο Δολοφονία Εκτέλεση Πυροβολισμός

Ερωτικό κίνητρο εξετάζεται πίσω από την δολοφονία του 51χρονου στην Αιτωλοακαρνανία

Το θύμα βρέθηκε μπρούμυτα στη θέση του συνοδηγού - Εκεί οι αστυνομικοί βρήκαν και μια καραμπίνα - Πώς ομολόγησε ο 45χρονος το έγκλημα στους αστυνομικούς

Ερωτικό κίνητρο εξετάζεται πίσω από την δολοφονία του 51χρονου στην Αιτωλοακαρνανία
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Λίνα Κεκέση
158 ΣΧΟΛΙΑ
Σε σοκ εξακολουθεί να βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία από την άγρια δολοφονία του προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου Κώστα Αλεξανδρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση προκύπτει πως οι λόγοι που όπλισαν το χέρι του δράστη είναι προσωπικοί και, πιθανόν, έχουν να κάνουν με μία γυναίκα.

Ο δράστης, ο οποίος παραδόθηκε στις Αρχές λίγο μετά τη διάπραξη του εγκλήματος, είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές. Ο 51χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε σε γκρεμό.
Μεταφέρουν το αυτοκίνητου του 51χρονου θύματος στην Αιτωλοακαρνανία
Πηγή βίντεο: agrinionews.gragriniopress.gr

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, το θύμα που φορούσε σκούρα ρούχα, βρέθηκε μπρούμυτα προς τη θέση του συνοδηγού. Εκεί, μάλιστα, οι αστυνομικοί βρήκαν μια καραμπίνα, γεγονός που σημαίνει ότι και το θύμα ήταν οπλισμένο.

Οι ίδιες πηγές μεταφέρουν ότι εκτός από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, σημάδια από σκάγια υπάρχουν και στο μπροστινό μέρος του οχήματος του 51χρονου νεκρού

Ερωτικό κίνητρο εξετάζεται πίσω από την δολοφονία του 51χρονου στην Αιτωλοακαρνανία
Γαζωμένο από τις σφαίρες το αυτοκίνητο του 51χρονου θύματος
Κλείσιμο


Μερικές ώρες αργότερα, ο δράστης επικοινώνησε με τις Αρχές προκειμένου να παραδοθεί και σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε και το όπλο της δολοφονίας. «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα» φέρεται να είπε.

Αξίζει να αναφερθεί πως ένα όπλο βρέθηκε και μέσα στο όχημα του 51χρονου άνδρα που δολοφονήθηκε.

Λίγη ώρα αργότερα, ο δράστης οδηγήθηκε στην τοπική Αστυνομική Διεύθυνση:

Έφτασε στην Αστυνομική Διεύθυνση ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας στη Μακρυνεία.Βιντεο
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Λίνα Κεκέση
158 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης