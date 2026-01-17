Ερωτικό κίνητρο εξετάζεται πίσω από την δολοφονία του 51χρονου στην Αιτωλοακαρνανία
Ερωτικό κίνητρο εξετάζεται πίσω από την δολοφονία του 51χρονου στην Αιτωλοακαρνανία
Το θύμα βρέθηκε μπρούμυτα στη θέση του συνοδηγού - Εκεί οι αστυνομικοί βρήκαν και μια καραμπίνα - Πώς ομολόγησε ο 45χρονος το έγκλημα στους αστυνομικούς
Σε σοκ εξακολουθεί να βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία από την άγρια δολοφονία του προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου Κώστα Αλεξανδρή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση προκύπτει πως οι λόγοι που όπλισαν το χέρι του δράστη είναι προσωπικοί και, πιθανόν, έχουν να κάνουν με μία γυναίκα.
Ο δράστης, ο οποίος παραδόθηκε στις Αρχές λίγο μετά τη διάπραξη του εγκλήματος, είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές. Ο 51χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε σε γκρεμό.
Πηγή βίντεο: agrinionews.gr, agriniopress.gr
Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, το θύμα που φορούσε σκούρα ρούχα, βρέθηκε μπρούμυτα προς τη θέση του συνοδηγού. Εκεί, μάλιστα, οι αστυνομικοί βρήκαν μια καραμπίνα, γεγονός που σημαίνει ότι και το θύμα ήταν οπλισμένο.
Οι ίδιες πηγές μεταφέρουν ότι εκτός από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, σημάδια από σκάγια υπάρχουν και στο μπροστινό μέρος του οχήματος του 51χρονου νεκρού
Μερικές ώρες αργότερα, ο δράστης επικοινώνησε με τις Αρχές προκειμένου να παραδοθεί και σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε και το όπλο της δολοφονίας. «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα» φέρεται να είπε.
Αξίζει να αναφερθεί πως ένα όπλο βρέθηκε και μέσα στο όχημα του 51χρονου άνδρα που δολοφονήθηκε.
Λίγη ώρα αργότερα, ο δράστης οδηγήθηκε στην τοπική Αστυνομική Διεύθυνση:
Πηγή βίντεο: agrinionews.gr, agriniopress.gr
