Κλήρωση Eurojackpot 16/1/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (16/1), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 33 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot είναι οι εξής: 8, 16, 37, 39, 48 και 5 - 11.
Στη σημερινή κλήρωση δεν βρέθηκε νικητής στην πρώτη κατηγορία. Στην Ελλάδα, ένας τυχερός κέρδισε 122.656,20 ευρώ με πέντε νούμερα και ένας 5.690,20 ευρώ με 4+2.
