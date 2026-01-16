Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Στοπ της Αστυνομίας σε συγκεντρώσεις το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη λόγω της παρουσίασης του βιβλίου Τσίπρα
Στοπ της Αστυνομίας σε συγκεντρώσεις το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη λόγω της παρουσίασης του βιβλίου Τσίπρα
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, την ώρα που εθνικιστική οργάνωση έχει προαναγγείλει συγκέντρωση διαμαρτυρίας
Τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και πορείες, τόσο στον άξονα της Αριστοτέλους όσο και σχεδόν σε όλο το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε ότι απογορεύει για αύριο η Ελληνική Αστυνομία, εν όψει της προγραμματισμένης παρουσίασης του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, στις 12:00, στο «Ολύμπιον».
Σύμφωνα με τη voria.gr, η εθνικιστική οργάνωση «Ενωμένοι Μακεδόνες» είχε προαναγγείλει μέσω διαδικτύου συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αύριο στις 11:30 απέναντι από το Ολύμπιον λόγω της παρουσίας του πρώην πρωθυπουργού, τον οποίον, σε βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζουν «προδότη της Μακεδονίας και ανεπιθύμητο στην πόλη». Ταυτόχρονα, για τις 12:00 αύριο είχε προγραμματιστεί και συγκέντρωση-πορεία αλληλεγγύης από οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης προς τους αγρότες, στο άγαλμα Βενιζέλου.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων που έχουν προγραμματιστεί για την 17-01-2026 και ώρες 11:30 και 12:00 στον άξονα της Αριστοτέλους, καθώς και κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση – πορεία από την 08:00 ώρα έως την 20:00 ώρα της 17-01-2026 εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας και την Λεωφόρο Νίκης, συμπεριλαμβανομένου του πλακόστρωτου της παραλίας (από το ύψος της Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Αγίας Σοφίας).
Όπως εξηγεί η ΕΛΑΣ, η απόφαση ελήφθη διότι «ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων στις συγκεκριμένες περιοχές».
Σύμφωνα με τη voria.gr, η εθνικιστική οργάνωση «Ενωμένοι Μακεδόνες» είχε προαναγγείλει μέσω διαδικτύου συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αύριο στις 11:30 απέναντι από το Ολύμπιον λόγω της παρουσίας του πρώην πρωθυπουργού, τον οποίον, σε βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζουν «προδότη της Μακεδονίας και ανεπιθύμητο στην πόλη». Ταυτόχρονα, για τις 12:00 αύριο είχε προγραμματιστεί και συγκέντρωση-πορεία αλληλεγγύης από οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης προς τους αγρότες, στο άγαλμα Βενιζέλου.
Απαγορεύονται οι δημόσιες συναθροίσεις κι οι πορείες
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων που έχουν προγραμματιστεί για την 17-01-2026 και ώρες 11:30 και 12:00 στον άξονα της Αριστοτέλους, καθώς και κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση – πορεία από την 08:00 ώρα έως την 20:00 ώρα της 17-01-2026 εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας και την Λεωφόρο Νίκης, συμπεριλαμβανομένου του πλακόστρωτου της παραλίας (από το ύψος της Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Αγίας Σοφίας).
Όπως εξηγεί η ΕΛΑΣ, η απόφαση ελήφθη διότι «ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων στις συγκεκριμένες περιοχές».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα