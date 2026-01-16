Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Ελεύθεροι οι 14 συλληφθέντες για το κύκλωμα λαθραίων καπνικών
Ελεύθεροι οι 14 συλληφθέντες για το κύκλωμα λαθραίων καπνικών
Η ποινική τους μεταχείριση θα αποφασιστεί αφού αποπερατωθεί η έρευνα
Ελεύθεροι, αφέθηκαν οι 14 συλληφθέντες στην υπόθεση των δύο εγκληματικών ομάδων που φέρονται να διακινούσαν λαθραία τσιγάρα και καπνικά προϊόντα σε Θεσσαλονίκη και Αττική.
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών έδωσε εντολή για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας, με στόχο τον υπολογισμό των διαφυγόντων δασμών και τον ακριβή προσδιορισμό της οικονομικής ζημιάς για το ελληνικό Δημόσιο.
Υπό αυτές τις συνθήκες, αποφασίστηκε η αποφυλάκιση όλων των συλληφθέντων, ενώ η ποινική τους μεταχείριση θα κριθεί μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης.
Τα 14 εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν συλληφθεί το προηγούμενο 24ωρο, έπειτα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από τους συλληφθέντες, οι 11 φέρονται ως μέλη των δύο εγκληματικών ομάδων, μεταξύ των οποίων και οι δύο αρχηγοί.
Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, καταστήματα και αποθήκες, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν σημαντικές ποσότητες λαθραίων καπνικών προϊόντων, καθώς και χρηματικό ποσό και όπλα χωρίς άδεια.
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών έδωσε εντολή για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας, με στόχο τον υπολογισμό των διαφυγόντων δασμών και τον ακριβή προσδιορισμό της οικονομικής ζημιάς για το ελληνικό Δημόσιο.
Υπό αυτές τις συνθήκες, αποφασίστηκε η αποφυλάκιση όλων των συλληφθέντων, ενώ η ποινική τους μεταχείριση θα κριθεί μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης.
Τα 14 εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν συλληφθεί το προηγούμενο 24ωρο, έπειτα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από τους συλληφθέντες, οι 11 φέρονται ως μέλη των δύο εγκληματικών ομάδων, μεταξύ των οποίων και οι δύο αρχηγοί.
Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, καταστήματα και αποθήκες, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν σημαντικές ποσότητες λαθραίων καπνικών προϊόντων, καθώς και χρηματικό ποσό και όπλα χωρίς άδεια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα