Μεθυσμένη πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα και ένα περίπτερο - Video
Σοκ προκάλεσε στην ανατολική Θεσσαλονίκη ένα τροχαίο που θα μπορούσε να έχει πολύ πιο βαριά κατάληξη.
Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, 24χρονη οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και άρχισε να παρασύρει ό,τι έβρισκε μπροστά της. Η «τρελή πορεία» κατέληξε σε αλλεπάλληλες συγκρούσεις με σταθμευμένα οχήματα, πριν το όχημα χτυπήσει σε περίπτερο και καταλήξει πάνω σε κατάστημα, σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία της περιοχής, στη συμβολή των οδών Μάρκου Μπότσαρη και Παπάφη.
Δεκαπέντε παρκαρισμένα αυτοκίνητα υπέστησαν φθορές, ενώ χτυπήθηκαν και οι δύο επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μοιάζει σχεδόν απίθανο, αν σκεφτεί κανείς την ώρα, το σημείο και την αλυσιδωτή εξέλιξη των χτυπημάτων. Στη γειτονιά επικράτησε αναστάτωση, με κατοίκους να βγαίνουν έξω από τον θόρυβο των συγκρούσεων και τις ζημιές να φαίνονται άμεσα σε όλο το μήκος της διαδρομής...
