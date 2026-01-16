Μεθυσμένη πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα και ένα περίπτερο - Video
ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένη πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα και ένα περίπτερο - Video

Σοκ προκάλεσε στην ανατολική Θεσσαλονίκη ένα τροχαίο που θα μπορούσε να έχει πολύ πιο βαριά κατάληξη.

Μεθυσμένη πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα και ένα περίπτερο - Video
UPD:

Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, 24χρονη οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και άρχισε να παρασύρει ό,τι έβρισκε μπροστά της. Η «τρελή πορεία» κατέληξε σε αλλεπάλληλες συγκρούσεις με σταθμευμένα οχήματα, πριν το όχημα χτυπήσει σε περίπτερο και καταλήξει πάνω σε κατάστημα, σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία της περιοχής, στη συμβολή των οδών Μάρκου Μπότσαρη και Παπάφη.

Δεκαπέντε παρκαρισμένα αυτοκίνητα υπέστησαν φθορές, ενώ χτυπήθηκαν και οι δύο επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μοιάζει σχεδόν απίθανο, αν σκεφτεί κανείς την ώρα, το σημείο και την αλυσιδωτή εξέλιξη των χτυπημάτων. Στη γειτονιά επικράτησε αναστάτωση, με κατοίκους να βγαίνουν έξω από τον θόρυβο των συγκρούσεων και τις ζημιές να φαίνονται άμεσα σε όλο το μήκος της διαδρομής...


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



UPD:

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης