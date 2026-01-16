Αίγιο: 16χρονος ξυλοκόπησε συνομήλικό του έξω από σχολείο, συνελήφθη και η μητέρα του
Αίγιο: 16χρονος ξυλοκόπησε συνομήλικό του έξω από σχολείο, συνελήφθη και η μητέρα του

Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη - Το θύμα της επίθεσης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου

Αίγιο: 16χρονος ξυλοκόπησε συνομήλικό του έξω από σχολείο, συνελήφθη και η μητέρα του
Στη σύλληψη ενός 16χρονου για τον ξυλοδαρμό συνομηλίκου του έξω από σχολείο στο Αίγιο, προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 εκτός από τον ανήλικο συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου.

Η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από το Ειδικό Σχολείο του Αίγιου, όταν ο 16χρονος, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, επιτέθηκε στον συνομήλικό του και άρχισε να τον χτυπά.

Το 16χρονο μεταφέρθηκε τραυματισμένο αρχικά στο νοσοκομείο Αιγίου, στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο και από εκεί
