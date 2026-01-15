Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά: Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής, βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Τροχαίο Κρήτη

Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά: Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής, βίντεο και φωτογραφίες

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας προσπάθησε να αποφύγει ΙΧ που μπήκε στον δρόμο από τη διασταύρωση, έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε καλαμιές, με αποτέλεσμα να σπάσει το χέρι του

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Πλατανιά, στην παλιά εθνική Χανίων - Κισάμου, κοντά στη γέφυρα του ποταμού Κερίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kriti360.gr, ο οδηγός μηχανής προσπάθησε να αποφύγει ΙΧ που μπήκε στον δρόμο από τη διασταύρωση, έχασε τον έλεγχο και έπεσε στις καλαμιές. Τραυματίστηκε σπάζοντας το χέρι του, ενώ το άλλο όχημα που εμπλεκόταν στο τροχαίο εξαφανίστηκε και αναζητείται.



Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων.

