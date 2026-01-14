«Εσκεμμένη ενέργεια για τη διάλυση του μπλόκου», λένε οι αγρότες της Νίκαιας για τον βανδαλισμό των τρακτέρ
Το μπλόκο της Νίκαιας με ανακοίνωσή του καταδικάζει την ενέργεια εναντίον των τρακτέρ αγροτών που πήγαν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
«Το μπλόκο Νίκαιας καταδικάζει την ενέργεια εναντίον των τρακτέρ των δύο αγροτών που με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη πήγαν στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι αγρότες.
Στην ανακοίνωση αναφέρουν επίσης ότι «με απόφαση της συντονιστικής και έξοδα του μπλόκου αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στα τρακτέρ» και καλούν τους δύο αγρότες να τα απομακρύνουν από το σημείο.
«Είναι μια εσκεμμένη ενέργεια που σκοπό έχει την διάλυση του μπλόκου Νίκαιας», προσθέτουν οι αγρότες στην ανακοίνωση. «Δεν θα τα καταφέρουν», τονίζουν στη συνέχεια.
Παράλληλα έκανα γνωστό ότι ζήτησαν το υλικό από τις κάμερες από την αρμόδια εταιρεία προκειμένου να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.
Κατά πληροφορίες τα τρακτέρ που έγιναν στόχος ανήκουν στον πρόεδρο του αγροτικού συλλόγου Πλατυκάμπου, Θεόδωρο Παπακωστούλη, και στο μέλος του ίδιου συλλόγου, Αντώνη Μπατρακούλη.
Από την πλευρά του το μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας, Παναγιώτης Καλογιάννης, καταδίκασε την πράξη.
Όπως είπε «ήρθαμε το πρωί να δούμε τα μηχανήματα. Αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Κάποιοι συνάδελφοι προτίμησαν να πάνε στον πρωθυπουργό και αυτό είναι καταδικαστέο όταν στον δρόμο είναι χιλιάδες τρακτέρ αλλά αυτό δεν είναι κατάσταση. Τα αγροτικά μηχανήματα είναι ιερά, τώρα είμαστε εν μέσω του αγώνα. Καταδικάζουμε αυτή την πράξη και είμαι σίγουρος ότι καταδικάζουν όλοι οι αγρότες στην Ελλάδα»
Έσκασαν τα λάστιχα και έβαψαν τα τρακτέρΌπως φαίνεται στις φωτογραφίες του protothema.gr, οι δράστες έγραψαν με μπλε και κόκκινη μπογιά τη λέξη «προδότης» ενώ έσκασαν και τα λάστιχα των τρακτέρ.
Δείτε τις φωτογραφίες από τα τρακτέρ
Μαρινάκης: Ντροπή να συμβαίνουν αυτά σε βάρος επαγγελματικών επειδή συνάντησαν τον πρωθυπουργό«Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης καλώντας «όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες».
Τι κέρδισαν οι αγρότες μετά τη συνάντηση στο ΜαξίμουΜετά τις 3,5 ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη, οι αγρότες έφυγαν με βελτιωμένο τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά το πακέτο που είχε ανακοινωθεί προ ημερών και ανέρχεται σε 3,8 δισ. ευρώ.
Όπως εξηγούσαν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές στο protothema.gr, μία βασική ρύθμιση αφορά στο φθηνό αγροτικό ρεύμα, που διαμορφώνεται στα 8,5 λεπτά/Kwh. Όσοι ήταν εκτός ρύθμισης και είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές, εφόσον είναι ενήμεροι για έναν χρόνο, θα ενταχθούν στη χαμηλή τιμή. Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα ΓΑΙΑ ισχύει από τον Αύγουστο του 2024, κάποιοι θα ενταχθούν άμεσα και άλλοι τους επόμενους μήνες.
Επίσης, υπάρχει ανοιχτό παράθυρο επανένταξης στο ΓΑΙΑ ως τον Μάρτιο για όσους αμέλησαν τις υποχρεώσεις τους, πλην όμως και αυτοί θα πρέπει να είναι ενήμεροι για έναν χρόνο και θα έχουν τη χαμηλή τιμή από την άνοιξη του 2027.
Ως προς το αγροτικό πετρέλαιο, βελτιώνεται έτι περαιτέρω η έκπτωση που θα ισχύσει στην αντλία με την κατάργηση του ΕΦΚ. Υπενθυμίζεται ότι για φέτος θα ισχύσει το σύστημα με τα τιμολόγια και επιδότηση στο 100% της κατανάλωσης, ενώ από τον Νοέμβριο του 2026 και με βάση τις νέες δηλώσεις ΟΣΔΕ θα ισχύσει το νέο σύστημα με ηλεκτρονική εφαρμογή στα κινητά και στα πρατήρια.
Πλέον, εκτός του ΕΦΚ αφαιρείται ο ΦΠΑ που του αναλογεί, συνεπώς το όφελος ανέρχεται στο 0,51 ευρώ/λίτρο.
Περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ θα λάβουν όσοι καλλιεργούν τριφύλλι, καθώς υπέστησαν μεγάλη ζημιά λόγω ευλογιάς (απώλεια εισοδήματος λόγω της εκρίζωσης των κοπαδιών). Ήταν ένα βασικό αίτημα, καθώς στο καθεστώς αναπλήρωσης χαμένου εισοδήματος είχαν ενταχθεί τόσο οι κτηνοτρόφοι, όσο και οι βαμβακοπαραγωγοί και σιτοπαραγωγοί.
Για τους κτηνοτρόφους, ειδικά, θα υπάρξει νέα συνάντηση και με τον πρωθυπουργό την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα για να γίνει εκτενής συζήτηση για τα ζητήματα του κλάδου, όμως ήδη η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα τους στηρίξει και το 2026 για την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, καθώς θεωρείται ότι είναι μάλλον απίθανο να προλάβουν να ανασυστήσουν τα κοπάδια τους.
