Μαρινάκης: Ντροπή να τραμπουκίζονται αγρότες μόνο επειδή συνάντησαν τον πρωθυπουργό
«Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες» δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Ως «ντροπή» χαρακτηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, όσα συνέβησαν στο μπλόκο της Νίκαιας με τα τρακτέρ αγροτών που συνάντησαν τη Δευτέρα τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Αφού κάνει λόγο για «βανδαλισμούς και τραμπουκισμούς», ο κ. Μαρινάκης τονίζει ότι «είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους».
«Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες» καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Παύλος Μαρινάκης.
