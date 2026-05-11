Το Ιράν υπαινίσσεται ότι ο Τραμπ θα έχει την κατάληξη του πανίσχυρου Κράσσου που σφαγιάστηκε στη Μάχη των Καρρών
Το Ιράν υπαινίσσεται ότι ο Τραμπ θα έχει την κατάληξη του πανίσχυρου Κράσσου που σφαγιάστηκε στη Μάχη των Καρρών
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπακάι, επικαλέστηκε ιστορική νίκη των Παρθών κατά των Ρωμαίων, στέλνοντας ένα απειλητικό μήνυμα προς τους αντιπάλους της Τεχεράνης - «Η Ιστορία επαναλαμβάνεται για όσους δεν τη σέβονται»
Με μια ανάρτηση με έντονους ιστορικούς συμβολισμούς, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπακάι, έστειλε εχθές το βράδυ ένα μήνυμα με υπαινιγμούς στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέρριψε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη.
Σε post του στα social media, ο Μπακάι αναφέρθηκε στη Μάχη των Καρρών το 53 π.Χ., όταν ο Πάρθος στρατηγός Σουρένα συνέτριψε τις ρωμαϊκές λεγεώνες του Μάρκου Λικίνιου Κράσσου, παρά το γεγονός ότι διέθετε σαφώς μικρότερες δυνάμεις και περιορισμένους πόρους. Σημειώνεται ότι η Παρθία ήταν περιοχή που βρισκόταν στη σημερινή περιοχή Χορασάν, στο βορειοανατολικό άκρο της Περσίας (σημερινό Ιράν).
«Καθ’ όλη τη διάρκεια της Ιστορίας, οι Ιρανοί στάθηκαν όχι μόνο απέναντι σε μεμονωμένους εισβολείς, αλλά και απέναντι σε ισχυρές “υπερδυνάμεις” και μεγάλες “λεγεώνες” - και πάντοτε εξήλθαν με τιμή. Μια ημέρα σαν αυτή, το 53 π.Χ., στη Μάχη των Καρρών, ο στρατηγός Σουρένα, με πολύ λιγότερους άνδρες και πολύ πιο περιορισμένους πόρους, συνέτριψε τις βαριά θωρακισμένες ρωμαϊκές λεγεώνες σε μια αριστοτεχνική “ασύμμετρη” νίκη.
Ο Κράσσος, ένας από τους πλουσιότερους και ισχυρότερους Ρωμαίους, σφαγιάσθηκε, ο μύθος του αήττητου της Ρώμης καταρρίφθηκε για πάντα, και το όνειρο της Ρώμης για επέκταση προς ανατολάς πέθανε στο πεδίο της μάχης. Η Ιστορία επαναλαμβάνεται - για όσους αρνούνται να τη μελετήσουν ή να σεβαστούν τα διδάγματά της» αναφέρει στο post.
Η ανάρτηση αποτελεί ένα ακόμη επιθετικό μήνυμα προς τον Τραμπ, την ώρα που η ρητορική μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δείχνει να γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Η επίκληση ιστορικών νικών της Περσίας αποτελεί συχνό στοιχείο της ιρανικής πολιτικής επικοινωνίας, ιδίως όταν η ηγεσία της χώρας επιχειρεί να προβάλλει εικόνα ανθεκτικότητας απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις ή στρατιωτικές απειλές.
Η Μάχη των Καρρών θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα στρατιωτικής στρατηγικής στην ιστορία. Από τους Ρωμαίους του Πόπλιου Κράσσου επέζησαν μόνο 500 άνδρες. Ο ίδιος ο Πόπλιος Κράσσος σκοτώθηκε, ενώ το κεφάλι του τοποθετήθηκε σε λόγχη από τους Πάρθους προς ταπείνωση των Ρωμαίων. Επιπλέον, οι Πάρθοι, αφού συνέτριψαν τις ρωμαϊκές λεγεώνες, άρπαξαν ως πολεμικά τρόπαια τους περίφημους αετούς (aquila), γεγονός που θεωρήθηκε από τη Ρώμη η απόλυτη στρατιωτική ταπείνωση. Η απώλεια των ιερών συμβόλων των λεγεώνων σημάδεψε τους Ρωμαίους για δεκαετίες, καθώς ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία τους που υπέστησαν μια τέτοια προσβολή.
Σε post του στα social media, ο Μπακάι αναφέρθηκε στη Μάχη των Καρρών το 53 π.Χ., όταν ο Πάρθος στρατηγός Σουρένα συνέτριψε τις ρωμαϊκές λεγεώνες του Μάρκου Λικίνιου Κράσσου, παρά το γεγονός ότι διέθετε σαφώς μικρότερες δυνάμεις και περιορισμένους πόρους. Σημειώνεται ότι η Παρθία ήταν περιοχή που βρισκόταν στη σημερινή περιοχή Χορασάν, στο βορειοανατολικό άκρο της Περσίας (σημερινό Ιράν).
Throughout history, Iranians have stood not only against single invaders, but against powerful "pluses" and grand "legionnaires" — and have always emerged with honor.— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 10, 2026
On a day like this in 53 BC, at the Battle of Carrhae, General Surena, with far fewer men and far more limited… pic.twitter.com/PBE6aG06VW
«Καθ’ όλη τη διάρκεια της Ιστορίας, οι Ιρανοί στάθηκαν όχι μόνο απέναντι σε μεμονωμένους εισβολείς, αλλά και απέναντι σε ισχυρές “υπερδυνάμεις” και μεγάλες “λεγεώνες” - και πάντοτε εξήλθαν με τιμή. Μια ημέρα σαν αυτή, το 53 π.Χ., στη Μάχη των Καρρών, ο στρατηγός Σουρένα, με πολύ λιγότερους άνδρες και πολύ πιο περιορισμένους πόρους, συνέτριψε τις βαριά θωρακισμένες ρωμαϊκές λεγεώνες σε μια αριστοτεχνική “ασύμμετρη” νίκη.
Ο Κράσσος, ένας από τους πλουσιότερους και ισχυρότερους Ρωμαίους, σφαγιάσθηκε, ο μύθος του αήττητου της Ρώμης καταρρίφθηκε για πάντα, και το όνειρο της Ρώμης για επέκταση προς ανατολάς πέθανε στο πεδίο της μάχης. Η Ιστορία επαναλαμβάνεται - για όσους αρνούνται να τη μελετήσουν ή να σεβαστούν τα διδάγματά της» αναφέρει στο post.
Η ανάρτηση αποτελεί ένα ακόμη επιθετικό μήνυμα προς τον Τραμπ, την ώρα που η ρητορική μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δείχνει να γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Η επίκληση ιστορικών νικών της Περσίας αποτελεί συχνό στοιχείο της ιρανικής πολιτικής επικοινωνίας, ιδίως όταν η ηγεσία της χώρας επιχειρεί να προβάλλει εικόνα ανθεκτικότητας απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις ή στρατιωτικές απειλές.
Η Μάχη των Καρρών θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα στρατιωτικής στρατηγικής στην ιστορία. Από τους Ρωμαίους του Πόπλιου Κράσσου επέζησαν μόνο 500 άνδρες. Ο ίδιος ο Πόπλιος Κράσσος σκοτώθηκε, ενώ το κεφάλι του τοποθετήθηκε σε λόγχη από τους Πάρθους προς ταπείνωση των Ρωμαίων. Επιπλέον, οι Πάρθοι, αφού συνέτριψαν τις ρωμαϊκές λεγεώνες, άρπαξαν ως πολεμικά τρόπαια τους περίφημους αετούς (aquila), γεγονός που θεωρήθηκε από τη Ρώμη η απόλυτη στρατιωτική ταπείνωση. Η απώλεια των ιερών συμβόλων των λεγεώνων σημάδεψε τους Ρωμαίους για δεκαετίες, καθώς ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία τους που υπέστησαν μια τέτοια προσβολή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα