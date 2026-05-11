Ακριβά φάρμακα: Ποια νέα σκευάσματα θα παίρνουν οι ασθενείς τον Μάιο από τα φαρμακεία
Επεκτείνεται η διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους μέσω ιδιωτικών φαρμακείων μέσα στον Μάιο ώστε να εξυπηρετούνται συνολικά έως 65.000 συνταγές τον μήνα
Περίπου 1.200 αιτήματα το μήνα γίνονται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για παραλαβή ακριβών φαρμάκων μέσω ιδιωτικών φαρμακείων. Το άνοιγμα του νέου «καναλιού» διανομής των γνωστών Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) που πριν από λίγους μήνες ήταν συνώνυμα της ταλαιπωρίας καθώς λαμβάνονταν μόνο από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, δίνει ακόμη μία επιλογή στους ασθενείς με χρόνια νοσήματα.
Μέσα στον Μάιο, μάλιστα, αναμένεται να προστεθούν στις συνταγές ακριβών φαρμάκων που δύνανται να εκτελούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία ακόμη δύο θεραπευτικές κατηγορίες. Πρόκειται για σκευάσματα για το άσθμα και την ηπατίτιδα Β, τα οποία έρχονται να προστεθούν σε ακριβά φάρμακα για την πολλαπλή σκλήρυνση, ογκολογικές θεραπείες καθώς και βιολογικούς παράγοντες – αναστολείς του TNFα που διατίθενται ήδη μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων.
