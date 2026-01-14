Γεωργιάδης για τον βανδαλισμό των τρακτέρ αγροτών που συνάντησαν τον Μητσοτάκη: Οι τραμπούκοι δεν θέλουν λύσεις αλλά να πέσει η κυβέρνηση
Άδωνις Γεωργιάδης Αγρότες Μπλόκο Νίκαιας Τρακτέρ Βανδαλισμός

Γεωργιάδης για τον βανδαλισμό των τρακτέρ αγροτών που συνάντησαν τον Μητσοτάκη: Οι τραμπούκοι δεν θέλουν λύσεις αλλά να πέσει η κυβέρνηση

«Αυτό πραγματικά δεν έχει προηγούμενο! Ειναι ντροπή! Δεν έχω λόγια!» γράφει στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης

Γεωργιάδης για τον βανδαλισμό των τρακτέρ αγροτών που συνάντησαν τον Μητσοτάκη: Οι τραμπούκοι δεν θέλουν λύσεις αλλά να πέσει η κυβέρνηση
Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον βανδαλισμό στο μπλόκο της Νίκαιας τρακτέρ αγροτών που συναντήθηκαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα.

Ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του στο Χ κάνει λόγο για «βάνδαλους και τραμπούκους».

Όπως τονίζει, μάλιστα, τους δράστες «δεν τους νοιάζει η λύση των προβλημάτων των αγροτών αλλά να πέσει η Κυβέρνηση τίποτε άλλο».

«Αυτό πραγματικά δεν έχει προηγούμενο! Ειναι ντροπή! Δεν έχω λόγια!» καταλήγει στην ανάρτησή του για τον βανδαλισμό των τρακτέρ ο Άδωνις Γεωργιάδης.

