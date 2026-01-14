Γεωργιάδης για τον βανδαλισμό των τρακτέρ αγροτών που συνάντησαν τον Μητσοτάκη: Οι τραμπούκοι δεν θέλουν λύσεις αλλά να πέσει η κυβέρνηση
Γεωργιάδης για τον βανδαλισμό των τρακτέρ αγροτών που συνάντησαν τον Μητσοτάκη: Οι τραμπούκοι δεν θέλουν λύσεις αλλά να πέσει η κυβέρνηση
«Αυτό πραγματικά δεν έχει προηγούμενο! Ειναι ντροπή! Δεν έχω λόγια!» γράφει στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης
Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον βανδαλισμό στο μπλόκο της Νίκαιας τρακτέρ αγροτών που συναντήθηκαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα.
Ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του στο Χ κάνει λόγο για «βάνδαλους και τραμπούκους».
Όπως τονίζει, μάλιστα, τους δράστες «δεν τους νοιάζει η λύση των προβλημάτων των αγροτών αλλά να πέσει η Κυβέρνηση τίποτε άλλο».
«Αυτό πραγματικά δεν έχει προηγούμενο! Ειναι ντροπή! Δεν έχω λόγια!» καταλήγει στην ανάρτησή του για τον βανδαλισμό των τρακτέρ ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του στο Χ κάνει λόγο για «βάνδαλους και τραμπούκους».
Όπως τονίζει, μάλιστα, τους δράστες «δεν τους νοιάζει η λύση των προβλημάτων των αγροτών αλλά να πέσει η Κυβέρνηση τίποτε άλλο».
«Αυτό πραγματικά δεν έχει προηγούμενο! Ειναι ντροπή! Δεν έχω λόγια!» καταλήγει στην ανάρτησή του για τον βανδαλισμό των τρακτέρ ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Αυτό πραγματικά δεν έχει προηγούμενο! Ειναι ντροπή! Βάνδαλοι, τραμπούκοι! Δεν τους νοιάζει η λύση των προβλημάτων των αγροτών αλλά να πέσει η Κυβέρνηση τίποτε άλλο. Δεν έχω λόγια! pic.twitter.com/n3R3jgaDdY— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 14, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα