Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Θεσσαλονίκη: Κάηκε ολοσχερώς αποθήκη τα ξημερώματα στη Νέα Μαγνησία
Θεσσαλονίκη: Κάηκε ολοσχερώς αποθήκη τα ξημερώματα στη Νέα Μαγνησία
Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 02:30 για άγνωστη αιτία
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στην πυροσβεστική για φωτιά σε αποθήκη στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας, στη Θεσσαλονίκη.
Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 02:30 για άγνωστη αιτία.
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ενώ η αποθήκη κάηκε ολοσχερώς.
Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 02:30 για άγνωστη αιτία.
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ενώ η αποθήκη κάηκε ολοσχερώς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα