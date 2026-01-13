Θεσσαλονίκη: Κάηκε ολοσχερώς αποθήκη τα ξημερώματα στη Νέα Μαγνησία
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Αποθήκη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στην πυροσβεστική για φωτιά σε αποθήκη στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 02:30 για άγνωστη αιτία.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ενώ η αποθήκη κάηκε ολοσχερώς.

