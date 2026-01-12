Σύλλογος θυμάτων των Τεμπών για Καρυστιανού: Όφειλε να έχει παραιτηθεί, δεν θα γίνουμε όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες

Πάντως, νωρίτερα σήμερα, σε τηλεοπτική της συνέντευξη η κυρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι θα παραιτηθεί από τον Σύλλογο «εφόσον της ζητηθεί επισήμως, μέσα από τη νορμάλ διαδικασία, μέσα από μια γενική συνέλευση και το αποτέλεσμα της συνέλευσης».



«Ο λόγος που δεν παραιτούμαι από μόνη μου είναι ότι εγώ παραμένω πιστή σ' αυτά που ορίζει ο σύλλογος, ως προς τον σκοπό της δημιουργίας και της ύπαρξής του. Δεν έχω αλλάξει καθόλου. Από μένα δεν θα ακούσετε το υβρεολόγιο που χρησιμοποιούν κάποιοι συγγενείς, το οποίο ταιριάζει με το υβρεολόγιο της ΝΔ, καλά, και των υπόλοιπων κομμάτων πλέον, δεν θα το ακούσετε, ούτε θα ακούσετε από μένα ότι με λίγο σπρώξιμο η Δικαιοσύνη θα λειτουργήσει. Γιατί εγώ έχω κάνει πάρα πολύ σπρώξιμο, όχι λίγο, και ειδα ότι η Δικαιοσύνη παραμένει σταθερά ακλόνητη στη συγκάλυψη.

Απαντώντας τέλος στην κριτική που δέχθηκε από τον Χρήστο Κωνσταντινίδη ιδρυτικό στέλεχος του συλλόγου των Τεμπών σημείωσε ότι πλέον δε θα δείξει καμία ανοχή σε οποιονδήποτε προσπαθεί να στηλιτεύσει και να αμαυρώσει τον δικό της αγώνα. «Βλέπω κάποιους ανθρώπους να μου επιτίθενται και δεν καταλαβαίνω γιατί», είπε.