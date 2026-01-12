Σύλλογος θυμάτων των Τεμπών για Καρυστιανού: Όφειλε να έχει παραιτηθεί, δεν θα γίνουμε όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες
Σύλλογος θυμάτων των Τεμπών για Καρυστιανού: Όφειλε να έχει παραιτηθεί, δεν θα γίνουμε όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες
Τα πέντε από τα επτά μέλη του ΔΣ του Συλλόγου ζητούν επίσημα την αποχώρηση της Καρυστιανού από την προεδρία, μετά την ανακοίνωση για δημιουργία κόμματος
Με δήλωσή τους πέντε από τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών ζητούν πλέον επισήμως την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία, συνδέοντας ευθέως τη στάση τους με την ανακοίνωση της ίδιας ότι προχωρά σε πολιτικό εγχείρημα και δημιουργία κόμματος.
Στο κείμενο το οποίο υπογράφουν οι Παύλος Ασλανίδης, Ελένη Βασάρα, Μιρέλα Ρούτσι, Βασίλης Παυλίδης και Αναστάσιος Ταχμαζίδης, τα πέντε από τα επτά μέλη του Δ.Σ. γνωστοποιούν ότι έχουν ήδη ζητήσει από την Μαρία Καρυστιανού να παραιτηθεί από τη θέση της τονίζοντας ότι δεν μπορεί να διαγράφει πολιτική πορεία εκπροσωπώντας τον Σύλλογο.
«Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών, να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις» αναφέρουν χαρακτηριστικά στη δήλωσή τους.
Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουν ότι από τη στιγμή που έλαβε την απόφαση να προχωρήσει σε νέο πολιτικό φορέα θα έπρεπε ήδη να έχει υποβάλει την παραίτησή της. Παράλληλα, την κατηγορούν ότι απουσίαζε αδικαιολόγητα από την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
«Επειδή τις τελευταίες μέρες πληθαίνουν οι δηλώσεις της κ. Καρυστιανού ότι αναμένει να της ζητηθεί να παραιτηθεί από Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών,
Επειδή απουσίαζε χωρίς αιτιολογία από την πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου μας, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, και ήδη έχει ενημερωθεί για την απόφασή του να της ζητηθεί να παραιτηθεί, παρότι θεωρούμε ότι όφειλε να το έχει πράξει από την πρώτη στιγμή που αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος,
Επειδή η κατάσταση αυτή συνδέεται με την τακτική της Προέδρου να ενεργεί στο όνομα του Συλλόγου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, συζήτηση ή έγκριση του ΔΣ για πρωτοβουλίες και τοποθετήσεις της με τις οποίες δεν συμφωνούμε τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ,
Κι επειδή η ίδια δεν έχει ακόμα ανταποκριθεί στην Απόφαση του ΔΣ που της έχει κοινοποιηθεί, και δε θέλουμε να υπάρχει καμία παρερμηνεία ή υπόνοια για αυτή μας την ενέργεια, αποφασίσαμε να γνωστοποιήσουμε ότι πήραμε τη σχετική απόφαση ως πλειοψηφία του ΔΣ στην τελευταία συνεδρίαση.
Είναι αυτονόητο ότι η κ. Καρυστιανού μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, όχι όμως εκπροσωπώντας τον Σύλλογο ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών.
Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών του Εγκλήματος των Τεμπών, να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις.
Αυτό που θέλουμε είναι ο Σύλλογος να αποτελεί στήριγμα για κάθε συγγενή που πλήγηκε ανεπανόρθωτα από το Έγκλημα.
Συνεχίζουμε σταθερά την προσπάθεια ανάδειξης των πραγματικών αιτίων και όλων των ενόχων για το έγκλημα που μας στέρησε τους αγαπημένους μας. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις να αποκαλυφθούν στη Δίκη που ξεκινάει σε λίγους μήνες, παρά τη συνεχιζόμενη προσπάθεια συγκάλυψης και τον κατακερματισμό με τις επιμέρους δίκες που είναι σε εξέλιξη.
Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη στήριξή του, αλλά και για τον ανυποχώρητο αγώνα του να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη.
Αυτή είναι η πραγματική δικαίωση.
Τα μέλη του ΔΣ
Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος
Ελένη Βασάρα, Γραμματέας
Μιρέλα Ρούτσι, Ταμίας
Βασίλης Παυλίδης, Μέλος
Αναστάσιος Ταχμαζίδης, Μέλος».
Η δήλωση των μελών του Δ.Σ. έρχεται σε συνέχεια επιστολής που είχαν κοινοποιήσει προς την κυρία Καρυστιανού. Η επιστολή αποτύπωνε το αίτημα προς την κυρία Καρυστιανού να αποχωρήσει από τη θέση της προέδρου, καθώς η ιδιότητα αυτή δεν συνάδει με την εμπλοκή της σε κομματική πρωτοβουλία.
Όπως είπε νωρίτερα στο protothema ο κ. Παύλος Ασλανίδης, αντιπρόεδρος του ΔΣ του συλλόγου, η θητεία της κυρίας Καρυστιανού λήγει τον Μάρτιο. Ωστόσο, από τη στιγμή που προχωρά σε κόμμα, έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί, αφού η ιδιότητα της προέδρου δεν συνάδει με την ιδιότητα της πολιτικού.
Πάντως, νωρίτερα σήμερα, σε τηλεοπτική της συνέντευξη η κυρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι θα παραιτηθεί από τον Σύλλογο «εφόσον της ζητηθεί επισήμως, μέσα από τη νορμάλ διαδικασία, μέσα από μια γενική συνέλευση και το αποτέλεσμα της συνέλευσης».
«Ο λόγος που δεν παραιτούμαι από μόνη μου είναι ότι εγώ παραμένω πιστή σ' αυτά που ορίζει ο σύλλογος, ως προς τον σκοπό της δημιουργίας και της ύπαρξής του. Δεν έχω αλλάξει καθόλου. Από μένα δεν θα ακούσετε το υβρεολόγιο που χρησιμοποιούν κάποιοι συγγενείς, το οποίο ταιριάζει με το υβρεολόγιο της ΝΔ, καλά, και των υπόλοιπων κομμάτων πλέον, δεν θα το ακούσετε, ούτε θα ακούσετε από μένα ότι με λίγο σπρώξιμο η Δικαιοσύνη θα λειτουργήσει. Γιατί εγώ έχω κάνει πάρα πολύ σπρώξιμο, όχι λίγο, και ειδα ότι η Δικαιοσύνη παραμένει σταθερά ακλόνητη στη συγκάλυψη.
Δείτε το βίντεο:
Απαντώντας τέλος στην κριτική που δέχθηκε από τον Χρήστο Κωνσταντινίδη ιδρυτικό στέλεχος του συλλόγου των Τεμπών σημείωσε ότι πλέον δε θα δείξει καμία ανοχή σε οποιονδήποτε προσπαθεί να στηλιτεύσει και να αμαυρώσει τον δικό της αγώνα. «Βλέπω κάποιους ανθρώπους να μου επιτίθενται και δεν καταλαβαίνω γιατί», είπε.
Στο κείμενο το οποίο υπογράφουν οι Παύλος Ασλανίδης, Ελένη Βασάρα, Μιρέλα Ρούτσι, Βασίλης Παυλίδης και Αναστάσιος Ταχμαζίδης, τα πέντε από τα επτά μέλη του Δ.Σ. γνωστοποιούν ότι έχουν ήδη ζητήσει από την Μαρία Καρυστιανού να παραιτηθεί από τη θέση της τονίζοντας ότι δεν μπορεί να διαγράφει πολιτική πορεία εκπροσωπώντας τον Σύλλογο.
«Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών, να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις» αναφέρουν χαρακτηριστικά στη δήλωσή τους.
Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουν ότι από τη στιγμή που έλαβε την απόφαση να προχωρήσει σε νέο πολιτικό φορέα θα έπρεπε ήδη να έχει υποβάλει την παραίτησή της. Παράλληλα, την κατηγορούν ότι απουσίαζε αδικαιολόγητα από την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
«Επειδή τις τελευταίες μέρες πληθαίνουν οι δηλώσεις της κ. Καρυστιανού ότι αναμένει να της ζητηθεί να παραιτηθεί από Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών,
Επειδή απουσίαζε χωρίς αιτιολογία από την πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου μας, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, και ήδη έχει ενημερωθεί για την απόφασή του να της ζητηθεί να παραιτηθεί, παρότι θεωρούμε ότι όφειλε να το έχει πράξει από την πρώτη στιγμή που αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος,
Επειδή η κατάσταση αυτή συνδέεται με την τακτική της Προέδρου να ενεργεί στο όνομα του Συλλόγου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, συζήτηση ή έγκριση του ΔΣ για πρωτοβουλίες και τοποθετήσεις της με τις οποίες δεν συμφωνούμε τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ,
Κι επειδή η ίδια δεν έχει ακόμα ανταποκριθεί στην Απόφαση του ΔΣ που της έχει κοινοποιηθεί, και δε θέλουμε να υπάρχει καμία παρερμηνεία ή υπόνοια για αυτή μας την ενέργεια, αποφασίσαμε να γνωστοποιήσουμε ότι πήραμε τη σχετική απόφαση ως πλειοψηφία του ΔΣ στην τελευταία συνεδρίαση.
Είναι αυτονόητο ότι η κ. Καρυστιανού μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, όχι όμως εκπροσωπώντας τον Σύλλογο ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών.
Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών του Εγκλήματος των Τεμπών, να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις.
Αυτό που θέλουμε είναι ο Σύλλογος να αποτελεί στήριγμα για κάθε συγγενή που πλήγηκε ανεπανόρθωτα από το Έγκλημα.
Συνεχίζουμε σταθερά την προσπάθεια ανάδειξης των πραγματικών αιτίων και όλων των ενόχων για το έγκλημα που μας στέρησε τους αγαπημένους μας. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις να αποκαλυφθούν στη Δίκη που ξεκινάει σε λίγους μήνες, παρά τη συνεχιζόμενη προσπάθεια συγκάλυψης και τον κατακερματισμό με τις επιμέρους δίκες που είναι σε εξέλιξη.
Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη στήριξή του, αλλά και για τον ανυποχώρητο αγώνα του να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη.
Αυτή είναι η πραγματική δικαίωση.
Τα μέλη του ΔΣ
Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος
Ελένη Βασάρα, Γραμματέας
Μιρέλα Ρούτσι, Ταμίας
Βασίλης Παυλίδης, Μέλος
Αναστάσιος Ταχμαζίδης, Μέλος».
Η δήλωση των μελών του Δ.Σ. έρχεται σε συνέχεια επιστολής που είχαν κοινοποιήσει προς την κυρία Καρυστιανού. Η επιστολή αποτύπωνε το αίτημα προς την κυρία Καρυστιανού να αποχωρήσει από τη θέση της προέδρου, καθώς η ιδιότητα αυτή δεν συνάδει με την εμπλοκή της σε κομματική πρωτοβουλία.
Όπως είπε νωρίτερα στο protothema ο κ. Παύλος Ασλανίδης, αντιπρόεδρος του ΔΣ του συλλόγου, η θητεία της κυρίας Καρυστιανού λήγει τον Μάρτιο. Ωστόσο, από τη στιγμή που προχωρά σε κόμμα, έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί, αφού η ιδιότητα της προέδρου δεν συνάδει με την ιδιότητα της πολιτικού.
Πάντως, νωρίτερα σήμερα, σε τηλεοπτική της συνέντευξη η κυρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι θα παραιτηθεί από τον Σύλλογο «εφόσον της ζητηθεί επισήμως, μέσα από τη νορμάλ διαδικασία, μέσα από μια γενική συνέλευση και το αποτέλεσμα της συνέλευσης».
«Ο λόγος που δεν παραιτούμαι από μόνη μου είναι ότι εγώ παραμένω πιστή σ' αυτά που ορίζει ο σύλλογος, ως προς τον σκοπό της δημιουργίας και της ύπαρξής του. Δεν έχω αλλάξει καθόλου. Από μένα δεν θα ακούσετε το υβρεολόγιο που χρησιμοποιούν κάποιοι συγγενείς, το οποίο ταιριάζει με το υβρεολόγιο της ΝΔ, καλά, και των υπόλοιπων κομμάτων πλέον, δεν θα το ακούσετε, ούτε θα ακούσετε από μένα ότι με λίγο σπρώξιμο η Δικαιοσύνη θα λειτουργήσει. Γιατί εγώ έχω κάνει πάρα πολύ σπρώξιμο, όχι λίγο, και ειδα ότι η Δικαιοσύνη παραμένει σταθερά ακλόνητη στη συγκάλυψη.
Δείτε το βίντεο:
Απαντώντας τέλος στην κριτική που δέχθηκε από τον Χρήστο Κωνσταντινίδη ιδρυτικό στέλεχος του συλλόγου των Τεμπών σημείωσε ότι πλέον δε θα δείξει καμία ανοχή σε οποιονδήποτε προσπαθεί να στηλιτεύσει και να αμαυρώσει τον δικό της αγώνα. «Βλέπω κάποιους ανθρώπους να μου επιτίθενται και δεν καταλαβαίνω γιατί», είπε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα