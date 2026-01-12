Η Μαρία Καρυστιανού «θέλει ανθρώπους που να είναι ακόλουθοι»: Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών μιλούν για το κόμμα

Εν μέσω της δημόσιας συζήτησης για την δημιουργία κόμματος, συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας και μία τραυματίας παίρνουν αποστάσεις από το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ άλλοι λένε «είναι δικαίωμά της»





Εν μέσω της δημόσιας συζήτησης για το ενδεχόμενο κόμματος, συγγενείς και μία τραυματίας τοποθετήθηκαν, παίρνοντας αποστάσεις από το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού.



Σταυρούλα Καρύδη: Ο κόσμος να γνωρίζει ότι εκπροσωπεί μόνο τις πολιτικές της βλέψεις Η Σταυρούλα Καρύδη, μητέρα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη,









Χρήστος Κωνσταντινίδης: Θέλει ανθρώπους που να είναι ακόλουθοι «Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι σύσσωμοι οι συγγενείς, μέχρι τώρα δεν το είδαμε αυτό. Έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης και ο σύλλογος και το συγκεκριμένο πρόσωπο που κατεβαίνει σε πολιτικό σχήμα. Η Μαρία Καρυστιανού είναι μία πολύπλοκη προσωπικότητα και αυτό που έχω συναντήσει εγώ στο διάστημα που ήμασταν μαζί στον σύλλογο, είναι ότι θέλει ανθρώπους οι οποίοι να είναι ακόλουθοι και να της παίρνουν την άδεια», είπε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος της Βασιλικής Χλωρού που σκοτώθηκε στα Τέμπη.



Μιρέλλα Ρούτσι: Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι επιλογή θέλει Από την πλευρά της η Μιρέλλα Ρούτσι, μητέρα του Ντένις και σύζυγος του



«Ούτε είμαι κατά ούτε λέω ότι είμαι υπέρ, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι επιλογή θέλει στη ζωή του. Να ακολουθήσει όποιο δρόμο θέλει και να παίρνει όποιες αποφάσεις θέλει», δήλωσε η κυρία Ρούτσι.



Χρήστος Χούπας: Το ότι έχασε το μονάκριβο παιδί της δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν φρένο για μια πολιτική φιλοδοξία «Πρώτα από όλα δεν έπρεπε να γίνει κακός χαμός. Την επικρίνουν από την πρώτη στιγμή που την είδαν στην τηλεόραση, για το χτένισμα, για τα ρούχα, τη μπούρκα που δεν φοράει, τα χίλια δυο», είπε ο Χρήστος Χούπας που έχασε την κόρη του, Ελπίδα, στο δυστύχημα. Σε ερώτηση για το ότι έχουν στραφεί εναντίον της κυρίας Καρυστιανού πολιτικά πρόσωπα που την αγκάλιαζαν, ο κ. Χούπας απάντησε: «ήταν το αγκάλιασμα του Ιούδα».



«Το ότι έχασε το μονάκριβο παιδί της, όπως και εγώ το δικό μου, αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν φρένο για μια πολιτική φιλοδοξία. Δηλαδή φαντάζεσαι τον κ. Σαμαρά που έχασε την κόρη του -τον πρώην πρωθυπουργό- ο χαμός του παιδιού του να είναι φρένο στην πολιτική του καριέρα;», συμπλήρωσε ο κ. Χούπας.

Τραυματίας Τεμπών: Παίρνει λίγο από την προσοχή Η Εύη Τσαπάρη, τραυματίας στα Τέμπη, δηλώνει πως κατανοεί την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού για τη δημιουργία κόμματος αλλά προβληματίζεται για τη χρονική στιγμή: «Θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί ουσιαστικά παίρνει λίγο την προσοχή από το πραγματικό ζήτημα που είναι ο θάνατος 57 ανθρώπων, ο τραυματισμός άλλων πόσων… Λίγο νομίζω παίρνει τη ματιά από εκεί».