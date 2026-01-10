Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου - Αντιρρίου λόγω ισχυρών ανέμων, δείτε βίντεο
Κλειστή είναι η πορθμιακή γραμμή Ρίου - Αντιρρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και καθιστούν επικίνδυνη την εκτέλεση των δρομολογίων.
Για τη μετακίνηση των οχημάτων και των πολιτών, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά μέσω της γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.
Δείτε βίντεο:
