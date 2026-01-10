Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Ταλαιπωρία για επιβάτες στα λιμάνια: Δεμένα πλοία λόγω ανέμων στον Πειραιά χωρίς επίσημο απαγορευτικό απόπλου
Παρά την απουσία γενικού απαγορευτικού απόπλου, ακτοπλοϊκές εταιρείες ακύρωσαν δρομολόγια λόγω των ανέμων, με αποτέλεσμα επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα λιμάνια και να αναζητούν νέα δρομολόγια
Χωρίς την έκδοση επίσημου απαγορευτικού απόπλου, αλλά με ακυρώσεις δρομολογίων από ακτοπλοϊκές εταιρείες λόγω των ισχυρών ανέμων, διαμορφώνεται το σκηνικό στα λιμάνια, προκαλώντας ταλαιπωρία στους επιβάτες που αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης προς τους προορισμούς τους.
Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι φθάνουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείεται τοπικά να αγγίξουν τα 9, δημιουργώντας συνθήκες θυελλώδεις στο Αιγαίο και το Ιόνιο.
Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελέστηκαν τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες καθώς και προς τα νησιά του Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου. Παράλληλα, ματαιώνεται το απογευματινό δρομολόγιο του Blue Star Chios με προορισμούς Θήρα, Ανάφη, Ηράκλειο, Σητεία, Κάσο, Κάρπαθο, Διαφάνι, Χάλκη και Ρόδο.
Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τα δρομολόγια εκτελούνται αποκλειστικά με συμβατικά πλοία, ενώ από το λιμάνι της Ραφήνας τα δρομολόγια προς Μαρμάρι πραγματοποιούνται κανονικά, με απαγόρευση απόπλου να παραμένει σε ισχύ για 'Ανδρο, Τήνο και Μύκονο. Από το Λαύριο δεν εκτελέστηκαν τα πρωινά δρομολόγια.
Κλειστές παραμένουν και οι πορθμειακές γραμμές Ηγουμενίτσα-Λευκίμμη-Κέρκυρα καθώς και Ρίο-Αντίρριο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Οι αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους από τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν νέες ματαιώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων.
