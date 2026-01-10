Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Στέφανος Κασσελάκης: Το πατρικό «κόσμημα» της Εκάλης νοικιάζεται προς 20.000 ευρώ το μήνα
Ο εφοπλιστής Χάρης Βαφειάς που το αγόρασε, ανακαίνισε εξ ολοκλήρου πριν ενάμιση χρόνο την εντυπωσιακή τριώροφη βίλα, που είναι ένα από τα ωραιότερα σπίτια των βορείων προαστίων
Είναι άνοιξη στα μέσα της δεκαετίας του ‘90 όταν μερικοί νεαροί γόνοι επιχειρηματικών και εφοπλιστικών οικογενειών που έχουν βγει για μια βόλτα στέκονται μπροστά σε ένα από τα πιο όμορφα ακίνητα της Εκάλης.
Πρόκειται για μια πολύ εντυπωσιακή βίλα που εκτείνεται μέσα σε ένα οικόπεδο τεσσάρων στρεμμάτων επί των οδών Πανός 2 & Τερψιχόρης, ενώ στην πόρτα της εισόδου δεσπόζει ένα τεράστιο «Ω».
Οι νεαροί εξαιτίας του γράμματος πιστεύουν ότι ανήκει στον αείμνηστο Αριστοτέλη Ωνάση και αγνοούν ότι ιδιοκτήτης είναι ο Θόδωρος Κασσελάκης, επιχειρηματίας ο οποίος δραστηριοποιείται στον επιχρωματισμό πλοίων.
Ο γιος του Στέφανος είναι οχτώ χρονών τότε και απολαμβάνει στον μέγιστο βαθμό τα χρόνια της αθωότητας μαζί με τους φίλους του σε αυτό το εκπληκτικό σπίτι.
Τριάντα χρόνια μετά η κατοικία των παιδικών χρόνων του προέδρου στο «Κίνημα Δημοκρατίας» άλλαξε χέρια μετά από αρκετές περιπέτειες και πλειστηριασμούς.
Αφού αγοράστηκε αρχικά από μια ασφαλιστική εταιρία κατέληξε τελικά στον εφοπλιστή Χάρη Βαφειά που είδε το συγκεκριμένο ακίνητο ως μια πολύ καλή επενδυτική κίνηση.
Επιθυμία του είναι να τη νοικιάσει για αυτό και προέβη σε εκτεταμένη ανακαίνιση του ακινήτου η οποία ολοκληρώθηκε πριν από ενάμιση χρόνο.
Το σπίτι περιέχει τα βασικά έπιπλα αφού είναι τεράστιο και ο νέος ιδιοκτήτης του αφήνει στον ενοικιαστή την δυνατότητα να το διακοσμήσει με βάση το προσωπικό του γούστο.
Το τίμημα κυμαίνεται από 10-20.000 ευρώ τον μήνα ανάλογα με τον χρόνο μίσθωσης, ενώ η βίλα δεν έχει μπει σε κάποια από τις πλατφόρμες ενοικίασης πολυτελών κατοικιών γνωστών οίκων που δραστηριοποιούνται στο real estate.
Σύμφωνα με το περιβάλλον του εφοπλιστή δεν υπάρχει πρόθεση από μέρους του να πουλήσει την εντυπωσιακή βίλα των 1600 τετραγωνικών μέτρων.
Ο εφοπλιστής φέρεται να προτίμησε μια πιο private προσέγγιση των ενδιαφερόμενων ενοικιαστών που θα έχουν τη δυνατότητα να νοικιάσουν το συγκεκριμένο ακίνητο-φιλέτο.
Ο Θόδωρος Κασσελάκης αμφισβήτησε τους φόρους εισοδήματος και μεγάλης ακίνητης περιουσίας που του επιβλήθηκαν για την βίλα του και επιχείρησε δικονομικά μέσω της δικαστικής οδού να μην καταβάλλει το ποσό των 4.016.269 ευρώ.
Η υπόθεση έφτασε τελικά μέχρι το ΣτΕ που τον περασμένο Ιούλιο εξέδωσε την απόφαση του, σύμφωνα με την οποία ο επιχειρηματίας θα πρέπει να πληρώσει στο Ελληνικό Δημόσιο το προαναφερθέν ποσό το οποίο μαζί με τις προσαυξήσεις 21 ετών ξεπερνάει πλέον τα 12.000.000 ευρώ.
Το εντυπωσιακό πατρικό του Στέφανου Κασσελάκη έβαλε σε περιπέτειες τον πατέρα του από το 2004 όταν οι φορολογικές αρχές ανακάλυψαν ότι το ακίνητο που ήταν «χρεωμένο» σε offshore εταιρία με έδρα τη Μονρόβια της Λιβερίας είχε ως πραγματικούς ιδιοκτήτες (beneficial owners) τους γονείς του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
