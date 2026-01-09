Ακινητοποιήθηκε τρένο του προαστιακού στη γραμμή Καμίνια – Αγ. Ανδρέας με 21 επιβάτες
Hellenic Train Προαστιακός

Ακινητοποιήθηκε τρένο του προαστιακού στη γραμμή Καμίνια – Αγ. Ανδρέας με 21 επιβάτες

Μέχρι νεοτέρας τα δρομολόγια στη συγκεκριμένη γραμμή θα γίνεται με λεωφορεία ανακοίνωσε η Hellenic Train

Aκινητοποιήθηκε στις 18:26 η αμαξοστοιχία 13353, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Καμίνια - Αγ. Ανδρέας, κατά την είσοδό της στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα λόγω αστοχίας υποδομής, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν 21 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, με τη συνδρομή του προσωπικού της Hellenic Train, στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα. Λόγω του συμβάντος και της διακοπής της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια του Προαστιακού Πατρών στο τμήμα Αγ. Ανδρέας - Καμίνια - Αγ. Ανδρέας θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, μέχρι νεωτέρας.

«Η Hellenic Train, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής, διερευνά τα αίτια του συμβάντος και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση», αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρείασε ανακοίνωσή της.

