«Ο πατέρας μας βίαζε και τις δύο αδελφές μου, η μητέρα μου τα ήξερε όλα»: Συγκλονίζει ο αδελφός των κοριτσιών στη Μεσαρά που πήρε την επιμέλειά τους

«Τα παιδιά θέλουν να μείνουν μαζί μου»

Παράλληλα, φέρεται να είναι στη διαδικασία προσωρινής φιλοξενίας από οικογένεια που βρίσκεται εκτός Κρήτης, ενώ επισημαίνεται ότι δεν έχει προχωρήσει διαδικασία υιοθεσίας του, μιας και υπάρχει έρευνα από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, προκειμένου να ξεκαθαριστεί η όλη υπόθεση.Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι αδελφές του νιώθουν ασφαλείς μαζί του και επιθυμούν να παραμείνουν υπό τη φροντίδα του: «Μαζί μου περνάνε καλά, είναι ασφαλείς και αυτό θέλουν. Γι’ αυτό η εισαγγελέας μου έδωσε την επιμέλειά τους», δηλώνει χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα, εκφράζει έντονη ανησυχία ότι υπάρχει προσπάθεια να επιστρέψουν στο οικογενειακό περιβάλλον: «Θέλουν να μου πάρουν τα κορίτσια για να συνεχίσουν να τα κακοποιούν», λέει και επισημαίνει ότι τα κορίτσια περνάνε καλά μαζί του, αν και συγγενίς του ισχυρίζονται ότι είναι άνεργος.Μάλιστα, ο ίδιος τόνισε ότι εργάζεται και μπορεί να προσφέρει στα παιδιά ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον, δηλώνοντας αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη.Σύμφωνα με το creta24, το περιστατικό έγινε γνωστό χθες, οπότε μητέρα και πατέρας πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, για την άσκηση ποινικών διώξεων από τον Εισαγγελέα, ενώ έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν σήμερα και την ερχόμενη Δευτέρα.Σύμφωνα με την καταγγελία τριών παιδιών της οικογένειας, ο πατέρας φέρεται να βίαζε από το 2024 έως τα τέλη του 2025 τη 23χρονη κόρη του με νοητική υστέρηση, καθώς και τη 14χρονη αδερφή της. Στην καταγγελία προχώρησαν τα δύο κορίτσια της οικογένειας που παρουσιάζονται ως θύματα, καθώς και ο αδερφός τους.Ο πατέρας αντιμετωπίζει τις κατηγορίες του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακές σωματικές βλάβες και απειλές, καθώς και γενετήσιες πράξεις σε ανήλικο, ενώ η μητέρα για το αδίκημα της σωματικής βίας στα παιδιά.Ενώπιον της ανακρίτριας αναμενόταν να βρεθεί σήμερα η μητέρα, ενώ τη Δευτέρα απολογείται ο πατέρας.Το ζευγάρι αρνείται τις κατηγορίες, με τους δικηγόρους μάλιστα να υποστηρίζουν πως υπάρχουν στοιχεία και μαρτυρίες που θα αποδείξουν την αθωότητά τους.«Οι κατηγορίες στερούνται οποιουδήποτε αποδεικτικού ερείσματος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Κάρτσωνας, δικηγόρος του ζευγαριού.«Έχουμε συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα, ώστε να αποδείξουμε ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες δεν έχουν κανένα νομικό έρεισμα», ανέφερε ο δικηγόρος Γιάννης Χατζηδάκης που επίσης εκπροσωπεί το ζευγάρι.