Κρήτη: Η περιοχή μύριζε άσχημα από την Πρωτοχρονιά, λένε κάτοικοι που έμεναν κοντά στο κτίριο που βρέθηκε νεκρή η 56χρονη Καναδέζα

Στην περιοχή Αγίας Τριάδας, στο κέντρο του Ηρακλείου βρέθηκε η σορός της γυναίκας

Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι της περιοχής από το μακάβριο εύρημα, στο οποίο βρέθηκε μπροστά ένας περαστικός χθες το μεσημέρι (8/1) στην περιοχή Αγίας Τριάδας, στο κέντρο του Ηρακλείου.

Η σορός της 56χρονης γυναίκας από τον Καναδά εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο οίκημα στην οδό Ντεντιδάκηδων και Κούρτικα, και αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, που απέκλεισαν το σημείο.

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι η περιοχή μύριζε άσχημα από την Πρωτοχρονιά, όμως κανείς δεν είχε αντιληφθεί κάτι στο ερειπωμένο οίκημα έως χθες. «Υπάρχουν αρκετά εγκαταλελειμμένα κτίρια στη γειτονιά», λένε κάτοικοι της περιοχής, «και τελευταία βλέπουμε ολοένα και περισσότερα άτομα να μπαίνουν μέσα και να περνούν εκεί τη νύχτα».

Όπως αναφέρουν υπάρχει διάχυτη ανησυχία για την ασφάλεια και την καθαριότητα.
Οι γείτονες εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κατάσταση των εγκαταλελειμμένων κτιρίων στην περιοχή, καθώς η πρόσβαση σε αυτά από διάφορα άτομα έχει γίνει πλέον καθημερινό φαινόμενο, δημιουργώντας φόβο και προβλήματα υγιεινής. «Δεν ξέρουμε ποιος μπαίνει μέσα», λένε. Πλέον στη γειτονιά κυριαρχεί η ανασφάλεια.

Το πτώμα της γυναίκας βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, υποδηλώνοντας ότι είχε πεθάνει αρκετές ημέρες πριν. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε δηλωθεί αγνοούμενη και δεν υπήρχαν στοιχεία για ποινικό παρελθόν.

Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου, με τη νεκροψία-νεκροτομή να προγραμματίζεται άμεσα.

Πηγή: neakriti.gr

