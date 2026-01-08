Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Βγήκε η θάλασσα στον δρόμο στη Μύρινα της Λήμνου λόγω των θυελλωδών ανέμων, ξεβράστηκαν μέχρι και αχινοί
Βγήκε η θάλασσα στον δρόμο στη Μύρινα της Λήμνου λόγω των θυελλωδών ανέμων, ξεβράστηκαν μέχρι και αχινοί
Η θάλασσα κάλυψε τον δρόμο έως το Δημαρχείο – Σύσταση του Δήμου να αποφεύγεται η είσοδος οχημάτων
Οι θυελλώδεις νοτιάδες έφεραν τη θάλασσα στο παλιό λιμάνι της Μύρινας στη Λήμνο, με το νερό να καλύπτει τον δρόμο και να φτάνει έως το Δημαρχείο. Το οδόστρωμα και το πάρκινγκ του λιμανιού πλημμύρισαν, μετατρέποντας την περιοχή σε μια ενιαία υδάτινη επιφάνεια, λόγω του έντονου κυματισμού.
Μαζί με το νερό, στη στεριά παρασύρθηκαν αχινοί και λουθούρια, ενώ μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, όπως πέτρες και ξύλα, προκάλεσαν προβλήματα στην απορροή των υδάτων.
Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν και ζημιές σε υποδομές του λιμανιού. Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Χασάπης, παρασύρθηκε προκατασκευασμένος οικίσκος από την είσοδο του πάρκινγκ και κατέληξε στον κυκλικό κόμβο μπροστά από το Λιμεναρχείο, ενώ καταστράφηκε και μικρός πληροφοριακός οικίσκος του Λιμενικού Ταμείου.
Οδηγοί και πεζοί κινήθηκαν στην περιοχή με ιδιαίτερη προσοχή, ενώ ο Δήμος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους οδηγούς να μην εισέρχονται με οχήματα στο λιμάνι για λόγους ασφάλειας.
Η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει:
Ισχυρή προτροπή να μην εισέρχονται οχήματα στον παλαιό λιμένα Μύρινας μετά το κατάστημα Καμάμη, λόγω των καιρικών φαινομένων και της εισχώρησης θαλασσίων υδάτων στη χερσαία ζώνη.
Παρακαλούνται οι πολίτες να συμμορφώνονται με την παρούσα ανακοίνωση για λόγους ασφάλειας.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Μαζί με το νερό, στη στεριά παρασύρθηκαν αχινοί και λουθούρια, ενώ μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, όπως πέτρες και ξύλα, προκάλεσαν προβλήματα στην απορροή των υδάτων.
Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν και ζημιές σε υποδομές του λιμανιού. Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Χασάπης, παρασύρθηκε προκατασκευασμένος οικίσκος από την είσοδο του πάρκινγκ και κατέληξε στον κυκλικό κόμβο μπροστά από το Λιμεναρχείο, ενώ καταστράφηκε και μικρός πληροφοριακός οικίσκος του Λιμενικού Ταμείου.
Οδηγοί και πεζοί κινήθηκαν στην περιοχή με ιδιαίτερη προσοχή, ενώ ο Δήμος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους οδηγούς να μην εισέρχονται με οχήματα στο λιμάνι για λόγους ασφάλειας.
Η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει:
Ισχυρή προτροπή να μην εισέρχονται οχήματα στον παλαιό λιμένα Μύρινας μετά το κατάστημα Καμάμη, λόγω των καιρικών φαινομένων και της εισχώρησης θαλασσίων υδάτων στη χερσαία ζώνη.
Παρακαλούνται οι πολίτες να συμμορφώνονται με την παρούσα ανακοίνωση για λόγους ασφάλειας.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα